Rēzeknes novada mērs Guntars Skudra: "Civilā aizsardzība, drošības un kiberdrošības jautājumi - tas viss gulstas uz pašvaldību pleciem"
Ģeopolitiskā situācija prasa, lai novadā un pilsētā darbotos atsevišķas civilās aizsardzības komisijas, nevis apvienotā institūcija, ka tas ir pašlaik, intervijā aģentūrai LETA pauda Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Guntars Skudra (JV). Pašvaldība joprojām nav gatava runāt par apvienošanos ar Rēzekni, kurā turpinās finanšu stabilizācijas process. Taču arī novadam jāsaskaras ar darbinieku skaita samazināšanu un optimizēšanu, lai spētu nodrošināt visus pakalpojumus.
Sāksim ar aktuālo - Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumprojekta apspriešanu Latgales apakškomisijā pirms otrā lasījuma. Ko jūs kā Rēzeknes novada domes vadītājs gribat pateikt Saeimas deputātiem, kas būtu jāiekļauj likumā?
Protams, likumā jāiekļauj tas, kas Eiropas Savienībā (ES) ir nodefinēts, ka tā ir visas ES austrumu pierobeža. Ja skatāmies teritoriālo iedalījumu Latvijā, ir jautājums, vai tā ir tikai Latgale un Alūksne, vai arī Latgale un vēl dažas Vidzemes pašvaldības. Protams, Eiropas Komisijas ieskatā tā ir visa Latvija un finanšu tvērumā tā arī tas tiek skatīts. Taču jebkurā gadījumā Latgalē ģeopolitiskā situācija ir vēl vairāk pasliktinājusi sociālekonomiskos rādītājus, kas jau vairākus gadus ir negatīvi. Šobrīd tas izpaužas vēl akūtāk negatīvā bilancē gan uz ekonomiku, gan sociālajiem un izglītības jautājumiem, gan uzņēmējdarbību, tostarp tūrismu un kultūrtelpas izmantošanu.
Jūs pieminējāt tvērumu, izskanējis, ka tas varētu aptvert teritoriju līdz pat Valkai un Jēkabpilij. Cik plašam, jūsuprāt, tam jābūt? Tad arī pārējās pašvaldības varētu prasīt, lai tās iekļauj.
Šobrīd ir daudz dažādu likumu, kas nosaka robežjoslas un pierobežas tvērumu - attiecīgi noteiktu metru vai kilometru attālumā no valsts robežas. Latgale lielākajā daļā iekļaujas pierobežas zonā. Ja runājam par Pretmobilitātes infrastruktūras izveides likumu, tajā ir iekļautas arī dažas Vidzemes pašvaldības, tostarp Smiltenes novads. Vienā gadījumā tie ir 30 kilometri, citā - 90 kilometri no robežas, un arī tas zināmā mērā nosaka pierobežas statusu.
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Es uzskatu, ka pamatā tās ir pašvaldības, kuras robežojas ar Krieviju un Baltkrieviju. Šobrīd tās ir piecas pašvaldības. Protams, klāt nāk tās, kuras robežojas ar šīm pašvaldībām. Es to redzētu tā, ka atbalsts būtu ne tikai piecām pašvaldībām, bet arī tām, kuras ir blakus šīm piecām pašvaldībām. Atbalsta intensitāti varētu kaut kādā mērā gradēt, ņemot vērā visas pašvaldības līdz pat Jēkabpilij.
Arī Jēkabpilī uzskata, ka daļa ir Latgalē, bet daļa Zemgalē. Līdz ar to arī Jēkabpili varētu vērtēt. Taču jāņem vērā gan šie rādītāji, gan attālums - ne tikai tas, cik tālu pašvaldība atrodas no robežas, bet arī attālums no Rīgas. Ja šādus kritērijus un nosacījumus saliek kopā, var veikt atbalsta aprēķinu.
Atbalsts varētu izpausties kā pierobežas pašvaldību atbalsta fonds vai tikt paredzēts Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumā, kas šobrīd tiek skatīts un, iespējams, jau tuvākajā laikā tiks izskatīts otrajā lasījumā. Cerams, ka līdz jaunajai Saeimai tas tiks pieņemts. Ja ne, process varētu ieilgt.
Iepriekš minējāt, ka, iespējams, likumu nepaspēs pieņemt.
Jā, likums ir viens, bet katram likumā iestrādātajam priekšlikumam ir nepieciešams finansiālais segums. Šobrīd Finanšu ministrija (FM) nepiedāvā nekādu finansiālo atbalstu un segumu, jo nepieciešamais finansējums ir pietiekami apjomīgs. Protams, šim finansējumam būtu jābūt, bet visvairāk tiek gaidīts, ka atbalstu varētu sniegt arī caur dažādiem fondiem un projektiem, palielinot atbalsta intensitāti.
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Atbalsta intensitāti varētu palielināt, samazinot pašvaldību līdzfinansējumu. Līdz šim mums kā pašvaldībai līdzfinansējums ir bijis 30%, 20%, 15% vai 10%. Protams, gribētos, lai finansējums būtu 100% vai arī tāds kā mūsu kaimiņvalstī Lietuvā, kur 90% vai 95% tiek segti no projekta līdzekļiem, bet pārējo sedz pašvaldība.
Piemēram, tagad, lai īstenotu konkrētu projektu, pašvaldībai tik un tā jāiegulda ne tikai šie 5%, 10% vai 15%. Ņemot vērā visas izmaksas, kas dažādu apstākļu dēļ sadārdzinās, pašvaldībai tās vēl jākompensē, un dažkārt ieguldījums pieaug līdz 50%.
Priekšlikumus likumprojektas iesniedz ne tikai pašvaldības, bet arī, piemēram, Daugavpils Universitāte nāk ar pieprasījumu atbalstam izglītībai. Vai nebūs tā, ka likumprojekts būs “uzblīdis”, bet galvenais jau ir jautājums par finansējumu.
Tieši tā. Ar visiem priekšlikumiem, kas pašlaik tiek skatīti, likumprojekts var izveidoties par “otru Latvijas budžetu”. Jāskatās reāli. Atbalsts jau pašlaik tiek sniegts ar dažādiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas paredz labvēlīgus nosacījumus pierobežas pašvaldībām, kaut vai minot šīs piecas pašvaldības, kas robežojas ar Krieviju un Baltkrieviju. Tas jau ir atbalsts. Arī uzņēmējiem ir pieejams atbalsts no “Altum” ar 100% intensitāti aizņēmumiem uzņēmējdarbībai.
Taču viss notiek tik strauji, un pašvaldībām tiek uzdots arvien vairāk ministriju deleģētu un citu funkciju. Kaut vai pēdējās izmaiņas, kas saistītas ar pašvaldības policijas funkcijām, kā arī energopārvaldību un nekustamajiem īpašumiem. Valsts vides dienests nodod pašvaldībām vairākas funkcijas. Civilā aizsardzība, drošības un kiberdrošības jautājumi - tas viss gulstas uz pašvaldību pleciem.
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Bet jāsaprot, ka ekonomiskā izaugsme šajās pašvaldībās nav tik pozitīva un iedzīvotāju skaits samazinās. Produktīvā vecuma iedzīvotāji dodas prom, un mūsu sabiedrība jau gadiem noveco. Attiecīgi palielinās nepieciešamība pēc sociālā atbalsta. Tas rada lielu atšķirību - Pierīgā sociālais budžets veido līdz 1%, bet mūsu gadījumā tie ir 16% jeb 12 miljoni.
Varbūt FM būtu piekāpīgāka, ja šajā likumprojektā neizskanētu, piemēram, Valkas novads, kas gluži nav Krievijas pierobeža.
Jā, arī. Vidzemes reģions jau nāk ar priekšlikumu likumā iekļaut arī pašvaldības, kuras atrodas tālāk no robežas, tostarp Smilteni, Gulbeni un Madonu, bet Valka vairs neizskan. Līdz ar to vairs nav runa tikai par pierobežu.
Kas tad ir lielākā Latgales problēma - kvalificēta darbaspēka trūkums? Tomēr ir ekonomiskās zonas un veiksmīgi uzņēmēji.
Uzņēmējiem lielākais izaicinājums ir kvalificēta darbaspēka trūkums. Tie, kurus esam izaudzinājuši, izlolojuši un izmācījuši, protams, sāk strādāt šeit uz vietas, iegūst pieredzi, un tad parādās dažādas citas iespējas. Tas ir pašsaprotami, jo viņiem nepieciešama arī karjeras izaugsme. Attiecīgi viņi dodas uz lielākiem uzņēmumiem vai arī izmēģina un parāda sevi starptautiskā līmenī.
Ļoti daudzi Latgales jaunieši ne tikai pāriet no vienas darbavietas uz citu, bet arī pēc vidusskolas beigšanas dodas prom - tagad jau mazāk uz ārzemēm, bet uz Rīgu un Pierīgu. Līdz ar to sanāk, ka mēs izmācām savus jauniešus un atdodam viņus Rīgai.
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Vai šos cilvēkus doties prom motivē tikai atalgojuma līmenis?
Jā, tas ir algu līmenis. Pietiekamu atalgojumu publiskajā sektorā mēs nevaram nodrošināt. Arī privātais sektors seko līdzi tam, kā pieaug vidējā bruto alga, un attiecīgi maksā saviem darbiniekiem.
Mums kā pašvaldībai jāvirzās uz to, lai 2027. gadā likumā noteiktajā kārtībā sasniegtu minimālo slieksni atalgojuma ziņā atbilstoši mēnešalgu grupām un amatu līmeņiem. Tas tika pieņemts jau 2022. gadā, paredzot piecu gadu pārejas periodu, lai līdz 2027. gadam sasniegtu šo minimālo slieksni. Mūsu gadījumā tas ir liels izaicinājums, jo jāpalielina atalgojums publiskajā sektorā.
Vai gaidāmas optimizācijas?
Optimizācija mums jau notiek katru gadu. Šā gada un pagājušā gada budžetā esam samazinājuši nepilnas 30 amata likmes. Daļa no tā saistīta ar dažādu iestāžu, tostarp skolu un izglītības iestāžu, slēgšanu. Optimizējām arī pašvaldības darbu pagastu pārvaldēs un teritorijās, piemēram, apvienojot pakalpojumu sniegšanu vienā piedāvājumā.
Arī šogad ir slēgtas izglītības iestādes - gan pirmsskolas, gan pamatskola, taču tas vairāk saistīts ar Ministru kabineta noteikumiem un izglītībā noteiktajiem klašu komplektācijas kritērijiem.
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Jāsaka, ka puse mūsu novada ietilpst pierobežas zonā, un uz tās izglītības iestādēm attiecas labvēlīgāki kritēriji. Otra puse novada pierobežas zonā neietilpst. Rodas dilemma - esam viens novads, bet uz dažādām skolām attiecas atšķirīgi kritēriji, līdz ar to nevaram vienādi rīkoties. Uzskatu, ja ir pierobeža, tad visam novadam būtu jābūt pierobežā pieskaitītam.
Piemēram Makašānu pamatskola. Tā neatrodas pierobežā un nevar nodrošināt skolēnu skaitu atbilstoši kritērijiem. Ņemot vērā akreditācijas ziņojumu, skolai tika paredzēti labvēlīgāki nosacījumi, bet arī tad tai ir grūti sasniegt minimālo skolēnu skaitu.
Galīgais termiņš lēmuma pieņemšanai par pirmo klašu atvēršanu ir 31. augusts?
Jā, 31. augusts ir noteiktais termiņš. Pagaidām izskatās, ka varēs nokomplektēt 1.-3. klasi. Ministrija pašlaik ir nākusi ar jaunu piedāvājumu, pieļaujot skolēnu skaita svārstības 25% apmērā. Iepriekš minimālais skolēnu skaits bija 15 un procentuālas svārstības nebija pieļaujamas.
Tas vismaz uz kādu laiku varētu paglābt skolu no reorganizācijas?
Jā. Pagaidām tā izskatās. Tad jau redzēsim, kā situācija attīstīsies.
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Vai vēl kādai izglītības iestādei varētu draudēt vai samazināšana?
Jāskatās uz to, kas nācis no izglītības reformas jau kopš 2016./2017. gada saistībā ar skolu tīkla sakārtošanu. Ir bijuši vairāku ministru piedāvājumi, katram bija savs redzējums un savs likumprojekts par to, kā varētu notikt skolu tīkla sakārtošana. To visu esam redzējuši.
Šis ir pirmais gads, kad esam nonākuši līdz jaunajam finansēšanas modelim un to regulējošiem normatīviem aktiem. Līdz šim mēs neskrējām vilcienam pa priekšu, pieņemot jaunus lēmumus par mūsu izglītības iestādēm, jo mums rūp izglītības pieejamība lauku teritorijās.
Kamēr tas mums radīja tikai finanšu slodzi saistībā ar ēku uzturēšanu, saimnieciskajiem jautājumiem un atbalstu izglītības iestādēm, mēs to nodrošinājām tāpat kā līdz šim. Bet, ja pašvaldībai jau jāiegulda papildu līdzekļi pedagogu darba samaksā, kas primāri būtu jāfinansē ministrijai, tad mēs to vairs nevaram nodrošināt.
Bet pašlaik nav plānu vēl kaut ko samazināt?
Nē, šobrīd nav, jo katra skola iekļaujas noteiktajos kritērijos un izpilda nosacījumus. Priecē arī tas, ka mūsu lielās skolas Maltas vidusskola un Viļānu vidusskola vidējās izglītības posmā var saglabāt nepieciešamo skolēnu skaitu. Viņu gadījumā tie ir 60 skolēni vidējās izglītības posmā.
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Mēs jau kopš 2009. gada, ņemot vērā demogrāfijas dinamiku un skolēnu skaita samazināšanos, esam gājuši uz to, lai saglabātu piecas vidusskolas - pa vienai katrā apvienības pārvaldē un novada attīstības centrā. Šo mērķi esam sasnieguši, lai izglītība mūsu bērniem būtu pieejama visos posmos.
Ņemot vērā tuvojošos mācību gadu, vai pašvaldības vai ministrijas līmenī jau ir noteiktas skaidras vadlīnijas rīcībai gaisa telpas apdraudējuma gadījumā - piemēram, autobusu šoferiem un skolu direktoriem?
Pašvaldībā esam izstrādājuši savas vadlīnijas. Arī Kultūras ministrijai ir savas vadlīnijas, kuras mūsu Kultūras pārvalde ir pielāgojusi. Tās esam piemērojuši arī izglītības iestādēm un mūsu pasākumiem. Ir sagatavoti arī skaņas ieraksti ar norādēm, kā apmeklētājiem jārīkojas.
Protams, mazākiem pasākumiem tas viss ir viegli piemērojams un izdarāms. Sarežģītāk ir ar lieliem pasākumiem, piemēram, novada svētkiem, kas pulcēja vairākus tūkstošus cilvēku. Tas bija pietiekami riskanti, tomēr arī tur bija nodrošinātas nepieciešamās norādes par drošām patvēruma vietām.
Pēdējais apdraudējums bija vēl pagājušajā nedēļā. Iespējams, rudenī šādu gadījumu intensitāte varētu palielināties un tie varētu notikt biežāk. Tos var provocēt arī noteikti pasākumi un aktivitātes, kas notiek Latvijā.
Kā ir ar sociālās aprūpes iestāžu gatavību apdraudējuma gadījumam. Vai ir skaidrs, kā šādos kritiskos objektos jārīkojas?
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Jā. Tur attiecīgi tiek ņemti vērā gulošie cilvēki un cilvēki ratiņkrēslos, lai viņu pārvietošana būtu droša. Pagājušā gada decembrī notika mācības “Pilskalns”, un arī šogad, 2. septembrī, mums būs evakuācijas mācības. Tajās fiziski evakuēsim iedzīvotājus uz drošu patvērumu.
Pagājušajā gadā Rēzeknē un Ludzas novadā notika pansionātu iemītnieku evakuācija uz drošām vietām. Mūsu gadījumā mācībās tika izspēlēta Nautrēnu apvienības pārvaldes un Bērzgales pagasta evakuācija uz norādīto drošo vietu.
Šādi mācību elementi tiek izspēlēti, un pašlaik ir izstrādāti skaidri rīcības algoritmi - attiecīgo iestāžu vadītāji un darbinieki zina, kā rīkoties.
Vai ir apzināti arī pašvaldības autobusi un citi resursi, ko šādā situācijā varētu izmantot?
Krīzes vadības centram ir informācija par visiem pašvaldībā pieejamajiem resursiem. Jāņem gan vērā arī tas, ka militāra apdraudējuma gadījumā uz daļu šo resursu var pretendēt arī bruņotie spēki. Tas attiecas arī uz personālu - zemessargiem un brīvprātīgajiem.
Maija apdraudējuma laikā, kad draudi skāra Rēzekni un arī virs novada lidoja droni, vairāki mūsu darbinieki, kuri darbojas Zemessardzē, tika izsaukti. Līdz ar to krīzes situācijā ir grūti balstīties tikai uz konkrētiem cilvēkiem, jo katram vajadzīgs aizvietotājs, kas pildīs pienākumus, ja kāds no iesaistītajiem darbiniekiem nebūs pieejams.
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Par patvertnēm runājot, vai, jūsuprāt, pašvaldības īstenotie projekti nodrošinās pietiekamu kvalitāti? Ir pašvaldības, kas norāda, ka ar piešķirtajiem līdzekļiem nepietiek, bet prasības ir ļoti augstas.
Šī problēma bija jau pašā sākumā. Visu gribēja izdarīt pēc iespējas labāk, ievērojot normatīvos aktus, saņemot visas atļaujas un būvatļaujas.
Tomēr speciālisti pareizi atzīmē, ka nav jānodrošina dzīvošanai paredzēti apstākļi. Patvertne vajadzīga, lai tajā uzturētos noteiktu laiku – divas, četras, piecas vai sešas stundas. Tur nav nepieciešami tādi apstākļi un iekārtojums, kāds pašlaik tiek prasīts visos normatīvajos aktos.
Kādā stadijā pašlaik ir patvertņu projekts?
Ir Centrālās finanšu un līguma aģentūras atbalsts septiņām patvertnēm un katrai ir vidēji 30 000 eiro. Esam gatavi projektu īstenot pēc finansējuma saņemšanas un līgumu noslēgšanas. Pašlaik norit iepirkums un piedāvājumu iesniegšana.
Rēzeknes novads ir viens no lielākajiem Latvijā. Ir pašvaldības, kas prasa iespēju vismaz par saviem līdzekļiem uzstādīt trauksmes sirēnas. Kā kopumā vērtējat iedzīvotāju apziņošanas iespējas?
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Ir Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta (VUGD) sirēnas, kas uzstādītas lielākajās apdzīvotajās vietās, bet pārējā novada teritorijā trauksmes sirēnu nav. Protams, runājam arī par citiem risinājumiem, varētu iesaistīties vietējās baznīcas un skandināt baznīcu zvanus, kuru Latgalē ir ļoti daudz.
Mēs, protams, varētu iesaistīties trauksmes sirēnu nodrošināšanā, taču tām jābūt pieslēgtām centralizētajai vadības sistēmai, lai tās varētu iedarbināt VUGD.
Šovasar plaši izskanējis Latgales tūrisma stāsts. Vai tiešām situācija bijusi tik slikta? Vasara laikapstākļu ziņā nemaz nebija tik slikta.
Pēdējais piemērs bija augustā pēc drona notriekšanas Rugāju pagastā, Balvu novadā. Es sazinājos ar dažiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. Viņi teica, ka viesi, kuri bija pieteikušies uz nākamo dienu pēc icidenta, piezvanījuši un rezervācijas atcēluši.
Ļoti ietekmējošs faktors bija arī maijā Rēzekne notikušais. Par to plaši ziņoja visi mediji, un tajā brīdī cilvēki nezināja, kā tas viss varētu izpausties. Protams, vasarā situācija kļuva mierīgāka, bet tie, kuri bija atteikušies no rezervācijām, tās vairs neatjaunoja. Varbūt parādījās citi apmeklētāji, taču lielākā daļa pakalpojumu sniedzēju norādīja, ka tūristu skaits samazinājies par 30% līdz pat 70%.
Lūznavas muižu droši vien var saukt par pazīstamāko novada objektu, kas piesaista apmeklētājus. Vai ir vēl kas tāds, ko pašvaldība varētu attīstīt, lai piesaistītu tūristus?
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Rēzeknes novads ir bagāts ar ļoti daudzām vietām. Mums ir Rāznas ezers, Lubāns un Lūznavas muiža, arī Rikavas muiža, kuru nākotnē varētu attīstīt. Taču ar pašvaldības līdzekļiem vien pašlaik to izdarīt ir pietiekami grūti, mēs nevaram to atļauties.
Mums ir arī Latgales augstienes - Lielais Liepukalns un Dzerkaļu kalns, kas ir Latvijas augstākā virsotne pēc relatīvā augstuma. Daudz ezeru. Protams, ir privātie uzņēmēji, kuri attīsta savas vietas un viesu mājas, taču viņiem pašlaik ir grūti piesaistīt apmeklētājus.
Gaidām jauno ES plānošanas periodu un finansējuma aploksni, kas Latvijai varētu būt pieejama dažādu projektu īstenošanai, jo pašlaik attīstība ir apstājusies.
Lielā Liepukalna skatu tornis ir slēgts. To izveidoja Dabas aizsardzības pārvalde (DAP), bet ir lēmums pieņemts par tā slēgšanu. Torņa nojaukšanas darbi vēl nav sākti. Iespējams, tos sāks rudenī. Gribētos, lai DAP tajā pašā vietā uzbūvētu jaunu torni, izmantojot jaunā plānošanas perioda finansējumu. Tā ir ļoti laba vieta fotogrāfiem.
Pateicoties sadarbībai ar DAP, Rāznas Nacionālā parka teritorijā taps vēl viens objekts - Zosnas muiža, kas atrodas Rāznas ezera krastā. Šobrīd jau ir noslēgts līgums. Gan pašvaldība, gan DAP ir apņēmības pilnas, restaurējot Zosnas muižu, izveidot tajā dabas izglītības centru, vienlaikus saglabājot vietējas nozīmes arhitektūras pieminekli. Paredzēts, ka Zosnas muiža tiks atjaunota līdz 2029. gadam.
Kādas ir atbalsta iespējas uzņēmējiem? Mājokļu piedāvāšana, ceļu izbūve?
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Mājokli mēs nevaram piedāvāt, jo to neļauj likumi. Varam piedāvāt tikai sociālos dzīvokļus un tur ir noteikti kritērijiem, kam šo dzīvokli drīkst piešķirt. Mēs ļoti vēlētos, lai normatīvā bāze mainās un mēs kā pašvaldība varētu nodrošināt dienesta dzīvokļus, ko uzņēmēji bieži vien prasa. Ir gadījumi, kad darbinieki labprāt brauktu strādāt noteiktu laiku nedēļā, bet viņiem šajā laikā nav kur palikt, un uzņēmējiem pirkt dzīvokļus tikai uz noteiktu laiku arī nav racionāli.
No pašvaldības ir finansējums 80 000 eiro apmērā uzņēmējdarbības atbalstam. Pagājušajā gadā bija 100 000 eiro. Šobrīd notiek izvērtēšana un mēs šos līdzekļus piešķirsim.
Par dažādu uzņēmējdarbības atbalsta programmu līdzekļiem arī remontējam ceļus, kas nepieciešami uzņēmumiem. Šobrīd tuvojas noslēgumam darbi uz deviņiem ceļiem un daži jau ir nodoti ekspluatācijā. Vēl septiņi ceļu posmi šogad ir sākti un darbi noslēgsies nākamgad. No ES programmas uzņēmējdarbības veicināšanas atbalstam Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir atbalstījusi mūsu projektu par vēl 20 ceļiem uzņēmēju vajadzībām, kas varētu tikt sākts nākamgad. Lai uzņēmēji darbotos, viņiem tiešām ir nepieciešama ceļu infrastruktūra. Tas ir viens no svarīgiem priekšnosacījumiem. Ja mēs skatāmies uz Pierīgu, Mārupi, tad tur ir ļoti daudz uzņēmumu, jo uzņēmumi darbojas tur, kur ir lidosta, ostas, bet šeit ir vajadzīgs atbalsts, jo pie mums tas ir pietiekami sarežģīti.
Kā vērtējat jauno pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda modeli?
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Mēs to vērtējam kā pietiekami labu. Protams, bez papildu finansējuma no valsts mēs naudu tikai pārdalīsim līdzīgās proporcijās, kā ir bijis līdz šim, tikai ar citiem nosacījumiem. Piemēram, iepriekš bija iekļautas brīvpusdienas 1.-4. klašu skolēniem un interešu izglītība, šobrīd jaunajā redakcijā interešu izglītība ir izņemta ārā un paliek tikai brīvpusdienas. Mums tas īpašu pienesumu nedod, bet “plusā” mēs esam. Bet tikko mēs sasniedzam noteiktu ekonomisko uzrāvienu, tad jaunajā modelī uzreiz samazinās izlīdzinājums. Tas ir labi, jo tad mēs saņemam nodokļu maksājumus.
Vai novadā joprojām dominē uzskats, ka administratīvi teritoriālās reformas gaitā nav jāapvienojas ar Rēzekni? Novada dome, piemēram, noraidīja pilsētas priekšlikumu veidot kopīgu bāriņtiesu.
Iepriekšējais domes priekšsēdētājs un deputāti bija pret. Šobrīd mēs redzam, ka Rēzeknes piepilsēta, kas atrodas novadā, pietiekami intensīvi attīstās, bet ņemot vērā arī finansiālās stabilizācijas jautājumu, kas ir pilsētā, un finansiālo slogu, mēs neredzam iespēju apvienoties. Nu tas ir līdzīgi kā ar iestāšanos ES – to mēs varējām tikai tad, kad sasniedzām noteiktus kritērijus. Arī šeit jādomā par iedzīvotāju skaitu, teritoriju, funkcijām. Šobrīd mēs pērkam pakalpojumu no Rēzeknes būvvaldes.
Kas attiecas uz bāriņtiesu, tad tāda vēlme bija, jo bieži vien bērnu aizsardzības jautājumi krustojas deklarēto dzīvesvietu un līdzīgu lietu dēļ, tāpēc tas būtu iespējams. Taču bāriņtiesas atrodas Tieslietu ministrijas pakļautībā un normatīvi nosaka, ka nevar vienkārši apvienot divas iestādes, jāveido jauna iestāde ar uzraudzības padomi, kā tas ir, piemēram, Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā. Citām pašvaldībām ir līdzīga situācija attiecībā uz dzimtsarakstu nodaļām.
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Bet jums ir kopīga, piemēram, arī Civilās aizsardzības komisija.
Jā, un ir pašvaldības, kuras lūdz, lai komisijas tomēr strādāt atsevišķi.
Bet kādēļ? Tā pati Rēzeknes naftas bāze jau arī atrodas uz Rēzeknes robežas un drons varēja nokrist tikpat labi novada teritorijā.
Tomēr noteikti jautājumi un lēmumi par rīcību ir jāpieņem konkrētajā vietā. Iepriekš Civilās aizsardzības komisija tika veidota, pamatā domājot par plūdu gadījumiem, kas potenciāli skāra abas pašvaldības. Šobrīd militārais apdraudējums prasa atšķirīgus lēmumus. Civilās aizsardzības komisijas lēmumiem ir ieteikuma raksturs, mēs iesakām, un katrai pašvaldībai ir jāpieņem savs lēmums atbilstoši konkrētai situācijai, kas attiecas uz izglītības iestādēm. Arī laiks, kas nepieciešams lēmumu pieņemšanai, katrā pašvaldībā atšķiras. Ir lietas, kas operatīvāk ir risināmas, ja katrai pašvaldībai ir sava Civilās aizsardzības komisija.
Vai “augšā” jūs šajā jautājumā ir saklausījuši?
Nemāku pateikt. Mēs par to esam rakstījuši un runājuši, bet vēl nav rezultāta.
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Jūs Rēzeknes novada domes vadībā nonācāt, kad vēlēšanās izlēma nekandidēt ilggadējais domes vadītājs Monvīds Švarcs. Vai tagad nenožēlojat, ka piekritāt uzņemties domes vadību?
Es tiku uzrunāts, jo patiesībā pašvaldībā es esmu strādājis visu savu darba mūžu. Mana pieredze ir 26 gadu garumā. Skatoties no malas, domes priekšsēdētāja darbs varbūt nešķiet tik sarežģīts, kāds tas ir patiesībā. Parasti ir viena joma, kuru tu ļoti labi pārzini, un manā gadījumā tā bija izglītība, bet tagad tās ir visas jomas, viss novads. Tie ir dažādi priekšlikumi, tās ir sūdzības, aizsardzība un drošība, uzņēmējdarbība, saimnieciskās lietas, kritiskā infrastruktūra, nekustamie īpašumi, meži un meliorācija. Protams, ka katra nozare prasa: “man, man, man”, un ir jāizšķiras, kur ieguldīt budžeta līdzekļus, kas tāpat nav lieli, kas ir prioritārās lietas. Piemēram, mēs priecājamies par elektroautobusiem, par to, ka ejam zaļā kursa virzienā, bet mums joprojām plīst ūdensvadi, līdz galam nav sakārtota kritiskā infrastruktūra.
Viss izrādījās sliktāk nekā jums izskatījās, ienākot no izglītības nozares?
Ne sliktāk, bet daudz kas tiešām prasa rīcību, kur vairs nepietiek ar lāpīšanu. Daudzas lietas līdz šim tika remontētas, bet tagad jau vajag mainīt un mainīt ar to, kas ir kvalitatīvs, energoefektīvs un klimatneitrāls. Tas prasa lielākus līdzekļus, bet ilgtermiņā tas atmaksājas.
Jā, var teikt, ka es mazliet nožēloju.
Tad uz nākamajām vēlēšanām jūs var negaidīt?
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Tad arī varēs domāt, bet pašlaik es esmu ievēlēts un no tautas puses saņēmis mandātu, tādēļ jādara viss iespējamais. Paldies arī iedzīvotājiem, kas redz jau izdarīto un pasaka arī paldies. Bet, protams, ka negatīvā ir vairāk un katram viņa problēma ir svarīgākā, bet mums ir jāizšķiras, kas ir svarīgāks kopumā. Izdabāt visiem nevar. Ir jāpieņem arī nepopulāri lēmumi, kas pirmajā brīdī izsauc negāciju šalti un kurus novērtēs tikai ilgtermiņā, ka tas bija pareizi.