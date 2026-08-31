Cēsu Pilsētas vidusskola ar šiku sagaida jauno mācību gadu
Cēsīs atklāta atjaunotā Pilsētas vidusskola, kurā jau rīt skolēni sāks jauno mācību gadu. Pirms skolas durvis ver audzēkņiem, ikvienam interesentam bija iespēja apskatīt pārbūvētās telpas un klātienē novērtēt paveikto, informē Cēsu novada pašvaldība.
Cēsu Pilsētas vidusskolā veikta pilna pārbūve, radot mūsdienīgu, drošu un energoefektīvu vidi skolēniem un pedagogiem. Pārbūves laikā atjaunoti galvenie ēkas inženiertīkli, sakārtotas ventilācijas, apkures, elektroapgādes un ūdensapgādes sistēmas, pārbūvētas virtuves telpas, veikti konstrukciju remontdarbi un pilnībā atjaunota iekštelpu apdare.
"Ceļš līdz šodienas rezultātam prasīja pacietību gan no skolēniem un skolotājiem, gan visiem, kuri bija iesaistīti darbos," saka Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs (JV).
Skolas 1.-6. klašu skolēni atjaunotajās telpās mācības sāka jau šī gada janvārī, savukārt 7.-12. klašu skolēni līdz šim mācības turpināja ēkā Lielajā Skolas ielā 6. Līdz ar pārbūves noslēgumu skolas ēka ir gatava uzņemt visu klašu skolēnus vienuviet.
Projekts "Cēsu Pilsētas vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana" īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējumu. Projekta kopējais finansējums ir 3,5 miljoni eiro, no kuriem Eiropas Savienības finansējums ir nedaudz vairāk nekā 2 miljoni eiro, bet pašvaldības finansējums 1,4 miljoni eiro.