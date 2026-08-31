Zinību dienā pie katras Rīgas skolas jārēķinās ar policijas klātbūtni
Par drošību atbildīgais Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks informē, ka 1.septembrī Rīgas pašvaldības policija (RPP) pastiprinātā režīmā uzraudzīs drošību pie izglītības iestādēm, kā arī bērnu un jauniešu pulcēšanās vietās.
Ar policijas klātbūtni jārēķinās ne tikai pie skolām, bet arī bērnu un jauniešu iecienītākās pulcēšanās vietās – parkos, Vecrīgā un centrā kopumā, alkohola tirdzniecības vietās un citviet – īpašu uzmanību pievēršot sabiedriskajai kārtībai, nepilngadīgo aizsardzībai un alkohola aprites kontrolei.
“Sabiedrisko kārtību 1.septembrī uzraudzīs gan RPP transportlīdzekļu, gan kājnieku patruļas, kā arī būtisku atbalstu operatīvajā darbā sniegs pašvaldības policijas Videonovērošanas centra speciālisti, izmantojot pilsētā izvietoto videonovērošanas kameru tīklu. Vienlaikus policija pastiprinās satiksmes drošības kontroli pie izglītības iestādēm un ielās ar intensīvu transporta plūsmu, īpašu uzmanību pievēršot atļautā braukšanas ātruma ievērošanai. Kontroles pasākumu efektivitāti stiprinās vairāki jauni ar ātruma kontroles ierīcēm aprīkoti trafaretie transportlīdzekļi, kas šī gada pavasarī papildināja policijas autoparku. Aicinām vecākus savlaicīgi pārrunāt ar bērniem drošības noteikumus, bet autovadītājus – būt īpaši uzmanīgiem un ievērot ceļa zīmes un noteiktos ātruma ierobežojumus pie skolām,” norāda vicemērs Edvards Ratnieks.
1.septembrī pie katras skolas būs norīkoti Rīgas pašvaldības policisti, kas uzraudzīs drošību līdz pat svinīgo pasākumu beigām. Savukārt visa mācību gada garumā tiks īstenoti preventīvi pasākumi nepilngadīgo aizsardzībai un likumpārkāpumu novēršanai. Piemēram, pie izglītības iestādēm ikdienā dežurēs policijas stacionārās un auto patruļas, savukārt tirdzniecības vietās tiks veiktas regulāras pārbaudes, nepieciešamības gadījumā īstenojot arī kontrolpirkumus.
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Papildus uzraudzības un kontroles pasākumiem Rīgas pašvaldības policija izglītības iestādēs organizēs dažādas izglītojošas aktivitātes un informatīvus pasākumus, stiprinot bērnu, jauniešu un pedagogu zināšanas par personisko drošību, atbildīgu rīcību un likumpārkāpumu prevenciju.