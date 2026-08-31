Smiltenes novadā dzejas mēnesi svinēs ar vienojošu akciju “Dzejas dzīpari”
Septembrī visā Latvijā norisināsies ikgadējais Starptautiskais laikmetīgās dzejas festivāls "Dzejas dienas", kas šogad ritēs zem skanīgās devīzes "Dzeja dzied". Smiltenes novada bibliotēkas šī gada svētkus sagaida ar vienojošu ideju - novada pilsētās un pagastos norisināsies kopīga akcija "Dzejas dzīpari".
Akcijas "Dzejas dzīpari" pamatā ir simbolisks dzejas pavediens, kas septembrī izvīsies cauri katram Smiltenes novada pagastam un pilsētai, dāvājot ikvienam iedzīvotājam iespēju piedzīvot dzejas vibrācijas un noskaņas. Katrā bibliotēkā šis pavediens iegūs atšķirīgu veidolu un radošu izpausmi, taču visus notikumus vienos kopīgs stāsts par dzeju, tās spēku un klātbūtni mūsu ikdienā.
Akcijas norises novada bibliotēkās tiks iemūžinātas video, un septembra gaitā tās būs skatāmas Smiltenes novada bibliotēkas oficiālajā Facebook lapā. Tas ikvienam interesentam sniegs iespēju sekot līdzi dzejas ceļojumam un ielūkoties "Dzejas dzīparu" daudzveidīgajās izpausmēs visā novadā.
Novada bibliotēkas piedāvās daudzveidīgu pasākumu programmu, kurā ikviens interesents varēs atrast sev tuvāko pavedienu. Smiltenes novadā viesosies un ar lasītājiem tiksies pazīstami dzejnieki, mūziķi un rakstnieki. Tāpat bibliotēkās norisināsies dažādas radošas un interaktīvas aktivitātes gan bērniem, gan pieaugušajiem.
Lai palīdzētu plānot savu dzejas mēneša ceļojumu, aicinām iepazīties ar pilnu pasākumu un akciju programmu Smiltenes novada bibliotēkās:
Smiltenes bibliotēkā
- 7. - 30. septembris — Akcija "Dzejas dzīpari"
- 10. septembrī plkst. 15.00 — Dzejas diena ar Mārtiņu Kanteru
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Smiltenes bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā
- 7. - 25. septembris — Aktivitāte "Bibliotēkas Dzejas bingo" un akcija "Dzejas dzīpari"
Apes bibliotēkā
- 18. septembrī plkst. 17.00 — Tikšanās ar aktieri, dzejnieku, mūziķi Vari Vētru koncertprogrammā "Tu esi skaista visos niekos, sīkumos!"
Apes bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā
- 11. - 18. septembris — Akcija "Ievij savu dzejas dzīparu"
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Bilskas bibliotēkā
- 11. septembrī plkst. 18.00 — Pēcpusdiena ar Mārtiņu Bergmani "Randiņā ar dzeju" pie Bilskas pagasta pārvaldes ēkas (lietus gadījumā Pagasta pārvaldes zālē) sadarbībā ar Birzuļu bibliotēku
Blomes bibliotēkā
- 1. - 30. septembris — Akcija "Dzejas dzīpars vijas cauri Blomei"
Gaujienas bibliotēkā
- 26. septembrī plkst. 19.00 — Gaujienas muižas parkā tikšanās ar dziesminieku un dzejnieku Lauri Valteru
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Grundzāles bibliotēkā
- 14. - 18. septembris — Akcija "Dzeja uzzied estrādē" sadarbībā ar Grundzāles pamatskolu
- 14. - 18. septembris — Akcija "Dzejas citāts tavai sirdij"
Launkalnes bibliotēkā
- 25. septembrī plkst. 16.00 — Dzejas dienu sveiciens Launkalnes tautas namā "Dzeja dzied" sadarbībā ar Launkalnes TN
Palsmanes bibliotēkā
- 10. septembrī plkst. 11.50 — Tikšanās ar bērnu grāmatu autori Zani Zustu
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Raunas bibliotēkā
- 4. septembrī plkst. 17.00 — "Dzeja dzied" - literāri muzikāla tikšanās ar dziesminieku Kārli Kazāku
- 11. - 30. septembris — Akcija "Dzejas dzīpari"
Trapenes bibliotēkā
- 11. septembrī plkst. 10.00 — Pasākums "Dzejas dzīpari" kopā ar SAC Trapene
Variņu bibliotēkā
- 26. septembrī plkst. 13.00 — Tikšanās ar dzejnieci un TV personību Magoni Liedeskalnu
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Vidagas bibliotēkā
- 1. - 30. septembris — Akcija "Dzejas dzīpari"
Visi pasākumi ir bez maksas. Pasākumu laikā tiks fotografēts vai filmēts bibliotēkas publicitātes nodrošināšanai.
Būsiet mīļi gaidīti novada bibliotēkās, lai kopā ievītu katrs savu dzīparu šī gada skanīgajā dzejas rudenī!