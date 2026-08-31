Rīgas Zooloģiskais dārzs sagatavojis patīkamu pārsteigumu pirmklasniekiem
Jau rīt, 1. septembrī, sākoties jaunajam mācību gadam, "Rīga ZOO" aicina pirmklasniekus pirmo skolas nedēļu nosvinēt ar īpašu piedzīvojumu zoodārzā. No 1. līdz 6. septembrim visiem 2026./2027. mācību gada pirmklasniekiem ieeja Rīgas Zooloģiskajā dārzā būs bez maksas.
Akcija sāksies otrdien, 1. septembrī, un turpināsies līdz svētdienai, 6. septembrim, ieskaitot. Tādējādi pirmklasnieki zoodārza apmeklējumam varēs izvēlēties gan pašu Zinību dienu, gan kādu no turpmākajām pirmās skolas nedēļas dienām vai nedēļas nogali.
Lai saņemtu bezmaksas ieejas biļeti, pie "Rīga ZOO" kases būs jāuzrāda apliecinājums, ka bērns 2026./2027. mācību gadā mācās 1. klasē – skolēna apliecība vai E-klases profils, kurā redzams pirmklasnieka vai pirmklasnieces statuss.
Arī pēc pirmās skolas dienas svinīgās daļas vēl var pagūt uz zoodārzu. "Rīga ZOO" kases vasaras sezonā ir atvērtas katru dienu no plkst. 10.00 līdz 18.00, bet zoodārza teritorijā apmeklētāji var uzturēties līdz pat pulksten 19.00. Iekštelpu ekspozīcijas pieejamas līdz plkst. 18.30, savukārt Tropu māja – no plkst. 11.00 līdz 18.30.
Akcijas laikā pārējās "Rīga ZOO" ieejas biļešu cenas paliek nemainīgas. Ar aktuālajām biļešu cenām un pieejamajiem biļešu veidiem iespējams iepazīties Rīga ZOO mājaslapas sadaļā “Cenas”.