Pamatskolēniem varētu atļaut labot mazāku daļu atzīmju, nekā sākotnēji iecerēts
Pamatskolēniem varētu atļaut labot mazāku daļu no saņemtajām atzīmēm, nekā bija paredzēts iepriekš, liecina izmaiņas grozījumu projektā, kas veiktas valdības sēdes priekšvakarā.
Vēl pirmdienas rītā grozījumu projektā bija paredzēts, ka 7.-9. klašu skolēni varēs labot vismaz vienu, bet ne vairāk kā pusi summatīvo vērtējumu. Jaunākajā redakcijā 4.-9. klašu skolēniem paredzēts ļaut labot ne vairāk kā trešdaļu no attiecīgajā mācību priekšmetā iegūtajiem summatīvajiem vērtējumiem. Katru uzlabošanai paredzēto vērtējumu varēs uzlabot vienu reizi.
Aprēķinot vienu trešdaļu no summatīvo vērtējumu skaita, piemēros matemātiskās noapaļošanas principu līdz veselam skaitlim. Skolas pašas noteiks konkrēto vērtējumu uzlabošanas kārtību, tostarp to, kurus vērtējumus skolēns var uzlabot, kādā veidā un kad.
Savukārt 1.-3. klašu skolēniem paredzēta iespēja mācību gada laikā uzlabot mācību priekšmetā iegūtos summatīvos vērtējumus, katru no tiem - vienu reizi. Anotācijā norādīts, ka šajā vecumposmā vērtējuma uzlabošanas pieeja vērsta uz savlaicīgu atbalstu mācību procesa laikā, īpaši pamatprasmju nostiprināšanu un skolēna mācīšanās progresa veicināšanu.
Iepriekšējā redakcijā bija paredzēts, ka 1.-6. klašu skolēniem katrā mācību priekšmetā jānodrošina iespēja mācību gada laikā uzlabot vismaz vienu summatīvo sniegumu.
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) anotācijā skaidro, ka 1.-3. klasē uzlabošanas pieeja vērsta uz savlaicīgu atbalstu mācību procesa laikā, īpaši pamatprasmju nostiprināšanu un skolēna mācīšanās progresa veicināšanu. Skolēnam paredzēta iespēja uzlabot arī liecībā norādāmā sasniedzamā rezultāta summatīvo vērtējumu.
Savukārt 4.-9. klasē paredzēts līdzsvarot iespēju pilnveidot mācību rezultātu ar nepieciešamību saglabāt summatīvās vērtēšanas nozīmi. IZM norāda, ka ierobežojums līdz vienai trešdaļai paredzēts, lai vērtējumu uzlabošana nekļūtu par paralēlu atkārtotas vērtēšanas sistēmu.
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Skolām būs jānodrošina vienlīdzīgas tiesības uzlabot summatīvos vērtējumus visiem skolēniem neatkarīgi no viņu mācību sasniegumiem vai iepriekš iegūtā vērtējuma. Vērtējuma uzlabošana paredzēta kā mācīšanās procesa turpinājums, to sasaistot ar pedagoga sniegto atgriezenisko saiti, papildu mācību uzdevumiem, konsultācijām vai citiem skolēna zināšanu un prasmju pilnveides pasākumiem.
Atsevišķa kārtība paredzēta skolēniem ar speciālām vajadzībām, kuriem izstrādāts individuālais izglītības programmas apguves plāns. Viņu summatīvā snieguma uzlabošanas kārtība būs piemērojama atbilstoši individuālajā plānā noteiktajam atbalstam un mācību procesa organizācijai.
Grozījumu projektā arī paredzēts atteikties no obligāta summatīvo vērtējumu svēršanas principa. Turpmāk pedagogs varēs piemērot summatīvo vērtējumu svarus, ja tas būs pedagoģiski pamatoti, bet konkrēto kārtību noteiks izglītības iestāde.
Pēc grozījumu spēkā stāšanās skolām būs jāprecizē iekšējā vērtēšanas kārtība. Izglītības iestādes saglabās autonomiju noteikt konkrētu vērtējumu uzlabošanas organizēšanu, taču tām būs jānodrošina objektīvs un skolēna faktiskos mācību sasniegumus atspoguļojošs vērtējums.
Par izmaiņām pamatizglītības standartā valdība lems rītdien, 1. septembrī, liecina darba kārtība.