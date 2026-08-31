VUGD neplāno sūtīt glābējus uz Nepālu, kur katastrofā pazuduši arī 33 Latvijas iedzīvotāji
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) patlaban neizskata jautājumu par dienesta personāla sūtīšanu uz Nepālu notikušās katastrofas seku likvidēšanai vai reaģēšanas pasākumu īstenošanai, jo patlaban nav saņemts tāds lūgums no Nepālas, teica dienests.
Dienestā norādīja, ka starptautiskās palīdzības sniegšana, neatkarīgi, vai tā tiek sniegta divpusējo sadarbības formātu vai starptautisko organizāciju ietvaros, tiek sniegta, balstoties uz katastrofas skartās valsts nodefinētajām vajadzībām.
Nepāla patlaban caur diplomātiskajiem kanāliem vai izmantojot starptautiskās organizācijas, piemēram, Eiropas Savienību, nav lūgusi ekspertus, komandas vai personālu reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumu īstenošanai, norādīja VUGD.
Jau vēstīts, ka 26. augustā ledāja sabrukums izraisīja ledus atlūzu plūsmu, kā rezultātā no glaciālā ezera sākās ūdens un dubļu plūdi, Nepālā un Ķīnā izraisot plašus postījumus. Līdz pirmdienas rītam bija apzināts, ka dabas katastrofā gājuši bojā vismaz 900 cilvēki, bet bez vēsts pazuduši 4793.
Tuvu negadījuma epicentram atradās arī liela Latvijas tūristu grupa. Latvijas Ārlietu ministrijai (ĀM) zināms, ka trīs Latvijas iedzīvotāji nav cietuši plūdu izraisītajā dubļu nogruvumā Nepālā, bet 33 patlaban tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem.
Saistībā ar šo traģēdiju tuvākajā laikā uz Nepālas galvaspilsētu Katmandu tiks nosūtīts ĀM Konsulārā departamenta darbinieks.
Vēstniecība Pekinā ir saņēmusi informāciju no Ķīnas Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta ar 33 Latvijas valstspiederīgo sarakstu, kuri iegāja, plānoja ieiet vai izgāja no Gīrongas robežšķērsošanas punkta. Tomēr šobrīd Ķīnas iestādēm nav zināma sarakstā esošo personu atrašanās vieta.
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