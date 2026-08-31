Nedēļas nogalē aizturēti divi nelegālo imigrantu pārvadātāji
Aizvadītās nedēļas nogalē Krāslavas novadā robežsargi sadarbībā ar Nacionālo bruņoto spēku (NBS) karavīriem aizturēja divus nelegālo imigrantu pārvadātājus, informēja Valsts robežsardzē (VRS).
Piektdien NBS karavīri sadarbībā ar Somijas robežsargiem, kuri sniedz atbalstu VRS, Skaistas pagastā apturēja automašīnu "Ford", kuru vadīja Latvijas pilsonis. Pārbaudot transportlīdzekli, tā salonā un bagāžas nodalījumā konstatētas četras personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām vai uzturēšanās atļaujām, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Veicot alkohola koncentrācijas izelpas mērījumu autovadītājam, konstatēts, ka persona atrodas 2,67 promiļu alkohola reibumā.
Svētdien robežsargi, veicot operatīvās informācijas apstrādi par piecām valsts robežu nelikumīgi šķērsojošām personām un viņu iespējamo pārvadātāju, kurš dodas viņiem pakaļ, sadarbībā ar NBS amatpersonām Robežnieku pagastā apturēja "Volvo" markas automašīnu, kuru vadīja Igaunijas pilsonis.
Savukārt Skaistas pagastā, veicot apkārtnes pārmeklēšanu, VRS kinologs ar dienesta suni konstatēja piecas personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām vai uzturēšanās atļaujām, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Pret visiem pārvadātājiem sākti kriminālprocesi. Pret Igaunijas pilsoni lieta sākta pēc Krimināllikuma panta daļas par nozieguma mēģinājumu atzīstamu apzinātu darbību (bezdarbību), kas tieši vērsta uz tīšu tā izdarīšanu, ja noziegums nav izdarīts līdz galam no vainīgā gribas neatkarīgu iemeslu dēļ.
Papildus pret vienu Latvijas pilsoni sākts kriminālprocess par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā.
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Deviņas personas atturētas no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas.
VRS par personu nelikumīgu pārvietošanu un/vai personu nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijā šogad sākusi 135 kriminālprocesus pret 105 personām.