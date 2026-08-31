Ar dronu pāri robežai mēģina nogādāt 15 000 kontrabandas cigarešu.
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Šodien 15:50
Ar dronu pāri robežai mēģina nogādāt 15 000 kontrabandas cigarešu
Svētdien, 30. augustā, robežsargi Augšdaugavas novadā pārtrauca tabakas izstrādājumu nelikumīgu pārvietošanu.
Veicot pierobežas joslas apsekošanu, robežsargi Demenes pagastā, mežā, konstatēja bezpilota gaisa kuģi (dronu), pie kura apakšā piestiprināta baltā polietilēna plēvē ietīta taisnstūrveida kārba ar kontrabandas cigaretēm.
Kopumā robežsargi izņēma 15 000 cigarešu “NZ Gold” ar Baltkrievijas akcīzes markām.
Uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 190. panta pirmās daļas par kontrabandu ievērojamā apmērā. Tāpat kriminālprocesa ietvaros robežsargi izņēma arī bezpilota gaisa kuģi.