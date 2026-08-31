Ar dronu pāri robežai mēģina nogādāt 15 000 kontrabandas cigarešu
Foto: Valsts robežsardze
Ar dronu pāri robežai mēģina nogādāt 15 000 kontrabandas cigarešu.
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Ar dronu pāri robežai mēģina nogādāt 15 000 kontrabandas cigarešu

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Svētdien, 30. augustā, robežsargi Augšdaugavas novadā pārtrauca tabakas izstrādājumu nelikumīgu pārvietošanu.

Ar dronu pāri robežai mēģina nogādāt 15 000 kontra...

Veicot pierobežas joslas apsekošanu, robežsargi Demenes pagastā, mežā, konstatēja bezpilota gaisa kuģi (dronu), pie kura apakšā piestiprināta baltā polietilēna plēvē ietīta taisnstūrveida kārba ar kontrabandas cigaretēm.

Kopumā robežsargi izņēma 15 000 cigarešu “NZ Gold” ar Baltkrievijas akcīzes markām.

Uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 190. panta pirmās daļas par kontrabandu ievērojamā apmērā. Tāpat kriminālprocesa ietvaros robežsargi izņēma arī bezpilota gaisa kuģi.

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