Vētras dēļ iedzīvotājiem varētu būt jāmaksā mazāks elektrības rēķins
Klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs (NA) uzdevis Klimata un enerģētikas ministrijai (KEM) sagatavot nepieciešamos grozījumus regulējumā, lai iedzīvotājiem nebūtu jāmaksā fiksētā pieslēguma maksa vētras izraisīto ilgstošu elektroapgādes pārtraukumu gadījumos, informēja KEM.
Šā gada augusta vētra radīja līdz šim nepieredzētus elektrotīkla bojājumus un plašus elektroapgādes traucējumus visā Latvijā. Aizvadītajā nedēļas nogalē AS "Sadales tīkls" pabeidza elektroapgādes atjaunošanu. Tomēr, neraugoties uz sadales un pārvades sistēmas operatoru intensīvo darbu, būtiskam skaitam klientu elektroapgādes atjaunošana bija jāgaida ilgāk par 72 stundām, norāda KEM.
Vitenbergs pauž, ka cilvēkiem, kuri vairākas diennaktis palikuši bez elektrības, nav jāmaksā par pakalpojumu, kas šajā laikā nav bijis pieejams.
"Vētras radītie bojājumi bija nepieredzēti, un sistēmas operatoru darbinieki strādāja ļoti intensīvi, lai elektroapgādi atjaunotu iespējami ātri. Vienlaikus valsts pienākums ir nodrošināt taisnīgu risinājumu iedzīvotājiem, kuri elektrības atjaunošanu gaidīja ilgāk par 72 stundām," uzsver Vitenbergs.
Pašlaik regulējums paredz kompensāciju par neplānotu elektroapgādes pārtraukumu, kas pārsniedz 24 stundas, taču šo kārtību nepiemēro, ja pārtraukums reģistrēts laikā, kad izsludināts vismaz dzeltenais brīdinājums par laika apstākļiem. Tādēļ vētras vai plūdu izraisītu ilgstošu elektroapgādes pārtraukumu gadījumā lietotājiem kompensācija automātiski nepienākas.
Ministrs ar "Sadales tīkla" un AS "Augstsprieguma tīkls" vadību ir pārrunājis principu, ka gadījumos, kad vētras vai plūdu dēļ elektroapgādes pārtraukums lietotāja objektā pārsniedz 72 stundas, lietotājam par attiecīgo mēnesi nepiemēros fiksēto maksu par pieslēguma nodrošināšanu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Vitenbergs uzdevis KEM nekavējoties sagatavot nepieciešamos grozījumus regulējumā.
Tāpat Vitenbergs aicinās kolēģus Ministru kabinetā tos izskatīt un apstiprināt steidzami, lai jaunā kārtība būtu skaidra un piemērojama jau šīs vētras skartajiem lietotājiem.
Jau ziņots, ka sestdien, 22. augustā, un tai sekojušajā naktī Latvijā plosījās pēdējās desmitgadēs stiprākā vasaras vētra, kurā vēja ātrums vietām pārsniedza 30 metrus sekundē. Negaiss izraisīja plašus bojājumus gan sadales, gan pārvades elektrotīklā, kuru rezultātā sākotnēji elektroapgāde bija pārtraukta aptuveni 277 000 klientu Latvijā, bet elektrotīklu pārrāvumiem daudzviet sekoja nepieejami sakari, degvielas uzpildes stacijas un vietām arī veikali.