Saldus pagastā pasažieru vilciens saduras ar auto; viena cietusī kritiskā stāvoklī
Pirmdienas rītā Saldus pagastā pasažieru vilciena un vieglās automašīnas sadursmē uz regulējamas dzelzceļa pārbrauktuves cietušas divas sievietes, kuras guvušas politraumu un nogādātas slimnīcā.
Sadursme starp vieglo automašīnu "Volkswagen" un pasažieru vilcienu Liepāja-Rīga notika pirmdien īsi pirms plkst. 6.30 Saldus novada Saldus pagasta Pļavniekos, informēja Valsts policijas pārstāve Rūta Strautniece-Apaļā.
Negadījumā cieta divas personas - 1982. gadā dzimusī vieglās automašīnas vadītāja un 2007. gadā dzimusī spēkrata pasažiere. Mediķi cietušajām konstatējuši politraumu, un abas nogādāti slimnīcā. Viena paciente stacionēta apmierinošā stāvoklī, bet otrs - kritiskā.
Savukārt AS "Pasažieru vilciens" (PV), kas strādā ar zīmolu "Vivi", pārstāve Sigita Paula informēja, ka negadījumā neviens no vilciena pasažieriem nav cietis. Pēc sadursmes no vilciena tika evakuēts 31 pasažieris.
Valsts policija turpina noskaidrot notikušā apstākļus.
Atbilstoši PV rīcībā esošajai sākotnējai informācijai vilciena vadītājs, pamanot uz pārbrauktuves esošo automašīnu, nekavējoties veica avārijas bremzēšanu un izmantoja skaņas signālu, tomēr sadursmi novērst nebija iespējams.
Lai nogādātu pasažierus galamērķī, tika organizēts papildu vilciens no Saldus dzelzceļa stacijas, kas izbrauca ap plkst. 9.
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Paula informēja, ka vilcienam nav konstatēti būtiski bojājumi, un tos plānots operatīvi novērst pašu spēkiem.
PV atgādina, ka vilcienu nav iespējams apturēt nekavējoties, tādēļ, šķērsojot dzelzceļa pārbrauktuvi, vienmēr jāievēro luksofora signāli un satiksmes drošības prasības. Vilciena tuvumā jebkura neuzmanīga rīcība var radīt nopietnus draudus cilvēku drošībai.