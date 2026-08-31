Vētras skartajās teritorijās slēgtas vairākas LVM atpūtas vietas
AS “Latvijas valsts meži” (LVM) apsaimniekotajā teritorijā aizvien notiek augusta spēcīgās vētras radīto postījumu apsekošana un seku novēršana. Lielākā daļa LVM atpūtas vietu vētrā nav cietušas, tomēr vairākos atpūtas objektos vēl turpinās teritorijas sakopšanas darbi.
Rūpējoties par apmeklētāju drošību, līdz apsekošanas un nepieciešamo sakopšanas darbu pabeigšanai tiek slēgtas šādas bezmaksas LVM atpūtas vietas:
- Kaltenes kalvas
- Piknika vieta pie Kalnmuižas ezera
- Pūrciema baltā kāpa
- Zaļenieku parks
- Piknika vieta “Skaistkalnes karsta kritenes”
- Kamparkalna skatu tornis
- Atpūtas vieta pie Baltezera
- Atpūtas vieta “Gustiņkalns”
- Kartavkalna dabas taka un piknika vieta
- Jaunpils Elles kalns
LVM arvien turpina arī meža ceļu attīrīšanu no kritušajiem kokiem, tāpēc vietām piekļuve apmeklētāju iecienītiem rekreācijas objektiem var būt apgrūtināta. Ņemot vērā, ka vētrā bojātie koki joprojām var gāzties, LVM aicina pirms došanās mežā izvērtēt nepieciešamību apmeklēt vētras skartās teritorijas un ievērot īpašu piesardzību.
LVM “Rekreācija un vide” projektu metodiķe Renāte Ribaka:
“Piekļūšanu atpūtas vietām ievērojami apgrūtina uz ceļiem gāzušies koki un lieli zari. Arī pašās atpūtas vietās un to tuvumā vietām ir gāzušies koki, tāpēc aicinām rūpīgi izvērtēt nepieciešamību tuvākajā laikā apmeklēt labiekārtotās atpūtas vietas un sekot līdzi informācijai par to pieejamību mobilajā lietotnē LVM GEO. Ja, dodoties dabā, tiek pamanīti vētras radīti bojājumi atpūtas vietu infrastruktūrā, lūgums par to informēt, rakstot uz e-pastu atputa@lvm.lv.”
Iecienītākie atpūtas objekti atvērti apmeklētājiem
22. augusta vētra radīja apjomīgus postījumus arī atpūtnieku iecienītajos LVM tūrisma objektos. Pašlaik tūrisma objektos visi vētrā gāztie koki ir sazāģēti un notiek to izvešana un zaru vākšana, kas neietekmē apmeklētāju atpūtu un drošību.
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Skrīveru dendroloģiskais parks un LVM dabas parks Tērvetē gaida apmeklētājus un aicina baudīt vasaras izskaņu. LVM dabas parkā Tērvetē 5. septembrī notiks īpaši pirmklasniekiem veltīti svētki. Turpinot ilggadēju tradīciju, LVM dabas parks Tērvetē kopā ar sadarbības partneriem suminās pašus mazākos skolēnus ar dažādiem pārsteigumiem un piedzīvojumu dabā. Savukārt Skrīveru dendroloģiskajā parkā 19. septembrī visas dienas garumā notiks rudens svētki.
Lai gan LVM arborētumā Kalsnavā vētras postījumi bija nopietni - izgāzti un lauzti vairāki desmiti lielu koku, bojāti vairāk nekā 100 metri žoga, kā arī bojātas atpūtas vietas un daudzviet lauzti zari – teritorija pašlaik ir atvērta un droša apmeklētājiem, aicinot baudīt vēl visu septembri krāšņo hortenziju ziedēšanas laiku.