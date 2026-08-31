Zinību dienā Latvijā gaidāmas pērkona lietusgāzes.
Sabiedrība
Šodien 14:36
Zinību dienā Latvijā gaidāmas pērkona lietusgāzes
Otrdien, 1. septembrī, daudzviet Latvijā gaidāmas pērkona lietusgāzes, prognozē sinoptiķi.
Tuvākajā naktī mākoņi daļēji klās debesis, vietām būs migla un īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss. Pūšot lēnam vējam, gaiss atdzisīs līdz +11..+16 grādiem.
Septembra pirmajā rītā vietām īslaicīgi līs, dienas gaitā nokrišņi gaidāmi valsts lielākajā daļā. Daudzviet būs pērkona negaiss, tas vietām atnesīs ļoti stipru lietu un brāzmainu vēju, iespējama arī krusa.
Pārsvarā vējš būs lēns. Maksimālā gaisa temperatūra sasniegs +18..+22 grādus.
Rīgā 1. septembra rītā iespējams īslaicīgs lietus, pēcpusdienā - stipras pērkona lietusgāzes ar brāzmainu vēju. Diennakts lielāko daļu vējš būs lēns. Gaisa temperatūra +15 grādi naktī un līdz +21 grādam dienā.