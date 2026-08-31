Tīrainē atklāts jauns dienas aprūpes centrs
Augustā Tīrainē, Sauliešu ielā 22, tika atklāts jauns dienas aprūpes centrs “Atstari”.
Tīraine darbu sācis dienas aprūpes centrs “Atstari” – sen gaidīta un novadam nozīmīga vieta, kur seniori un cilvēki ar kognitīviem traucējumiem var saturīgi pavadīt laiku, saņemt speciālistu palīdzību un saglabāt patstāvību, vēsta Mārupes novada pašvaldība.
Atklāšanā klāt bija Mārupes novada pašvaldības vadība, Sociālais dienests un senioru biedrību pārstāvji; viņi augstu novērtēja gan telpas, gan piedāvājumu.
Centra uzdevums – mazināt vientulību, ko pastiprina veselības grūtības un sabiedrības aizspriedumi. “Atstaros” tiks izmantota pielāgota Montessori pieeja, lai pēc iespējas ilgāk uzturētu sociālās prasmes un patstāvību. Ikdienā paredzētas mūzikas un vingrošanas nodarbības, terapeitu atbalsts. Klientiem blakus būs profesionāļi: Montessori speciālists, sociālā darba speciālists un aprūpētājs.
Lai palīdzētu mazaizsargātajiem, pakalpojums “Atstari” būs bez maksas Mārupes novadā deklarētajā personā I un II grupas invaliditāti, kā arī personām ar kognitīviem traucējumiem un demenci.
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar novada sociālajām darbiniecēm. Dienas aprūpes centra “Atstari” darba laiks – darba dienās 9.00–17.00. Sākotnēji plānotas līdz 25 cilvēku grupas.