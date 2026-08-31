Par kukuļa pieprasīšanu un pieņemšanu no transportlīdzekļa vadītāja aizturēti pieci policisti
Iekšējās drošības birojs (IDB) augusta beigās aizdomās par kukuļa pieņemšanu aizturējis piecas Valsts policijas (VP) Reaģēšanas pārvaldes satiksmes drošības uzraudzības jomā nodarbinātās amatpersonas, kuras autopārvadājumu uzraudzībā pieņēma kukuli no ārvalstu kravas transportlīdzekļu vadītājiem par izdarīto administratīvo pārkāpumu nenoformēšanu, informēja IDB.
IDB procesuālo darbību laikā atrada un izņēma naudu dažādu valstu valūtās vairāku tūkstošu eiro apmērā.
Visiem VP nodarbinātajiem piemērots aizdomās turēto statuss - trim amatpersonām piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis, tai skaitā noteiktas nodarbošanās aizliegums. Savukārt divām amatpersonām tiesa kā drošības līdzekli piemērojusi apcietinājumu.
Vienlaikus pirmstiesas izmeklēšanā tiek vērtēta VP amatpersonu saistība ar iespējamu dokumentu viltošanu autopārvadājumu uzraudzības jomā.
Noziedzīgais nodarījums atklāts sadarbībā ar VP.
Kopumā šogad par dažādiem noziegumiem aizturētas jau 24 VP amatpersonas
VP pagājušā gada darbības pārskats liecina, ka pērn kopumā aizturēti deviņas VP amatpersonas, tostarp, viena par koruptīva rakstura noziedzīgiem nodarījumiem. Vēl gadu iepriekš aizturētas VP 11 amatpersonas, tostarp viena par koruptīva rakstura noziedzīgiem nodarījumiem.