Robežsargi pārmeklēšanas laikā ārzemnieces virsdrēbēs atrod pusmetru garu noasinātu metāla stieni. FOTO
Ceturtdien, 27. augustā, Valsts robežsardze Rīgā pārmeklēšanas laikā kādas brazīlietes virsjakas iekšpusē atrada vairāk nekā pusmetru garu noasinātu metāla stieni.
Robežsargi no Valsts policijas amatpersonām procesuālo darbību veikšanai pārņēma Brazīlijas pilsoni (pēc personas vārdiem), kurai nebija derīgu ceļošanas dokumentu, kā arī derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas. Pārņemšanas laikā persona atteicās sadarboties un uzvedās agresīvi, savukārt veicot procesuālās darbības un mantu apskati, persona kategoriski atteicās robežsargiem uzrādīt virsjakas kabatu saturu.
Robežsargi vairākkārt brīdināja personu par spēka pielietošanu, bet persona nereaģēja uz robežsargu likumīgajām prasībām. Pārmeklēšanas laikā robežsargi pie personas atrada 66 centimetrus garu metāla stieni ar noasinātiem galiem, kas atradās virsjakas iekšpusē. Atrastais priekšmets izņemts.
"Lepojamies ar mūsu robežsargiem – daiļā dzimumam pārstāvēm, kas spēj tikt galā ar šādiem negaidītiem izaicinājumiem un agresīviem pārkāpējiem," norāda Valsts robežsardze, norādot, ka persona ir aizturēta Imigrācijas likuma noteiktajā kārtībā.