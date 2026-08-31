No jaunā mācību Mārupes novadā mainīsies skolēnu autobusu maršruti
Mārupes novadā skolēnu autobusu kustībā no jaunā mācību gada gaidāmas izmaiņas, tāpat tiks ieviests jauns maršruts interešu izglītības nodarbību apmeklēšanai, vēsta pašvaldība.
Izmaiņas 2. a maršrutā
Pēc mācību stundām Mārupes Valsts ģimnāzijā tiek pārplānoti divi 2. a pēcpusdienas reisi, kas līdz šim kursēja pa Kantora – Tēriņu – Daugavas – Bebru – Dzelzceļa – Ventas – Gaujas ielu, caur Vecozolu namiem un tālāk pa Rožu ielu līdz SIA “Kreiss”:
- plkst. 14.10 reisa galapunkts turpmāk būs pie Vecozolu namiem;
- plkst. 14.50 reiss pēc Vecozolu namiem turpinās pa Vecozolu, Pakalniņu, Viskalnu ielu līdz Mārupes pamatskolai.
Nokļūšanai Mārupītes gatvē un Rožu ielā alternatīvi pieejami 2. maršruta reisi plkst. 14.05 un 14.55 no Mārupes Valsts ģimnāzijas, kas brauc pa Kantora – Tēriņu – Daugavas ielu, caur Vecozolu namiem un 25. autobusa galapunktu Tīrainē – Vecozolu ielu – Mārupītes gatvi – Rožu ielu līdz Jaunmārupei.
Izmaiņas 4. maršrutā
4. maršruta reisi plkst. 7.25 no Jaunmārupes un plkst. 15.30 no Mārupes pamatskolas turpmāk neapkalpos Vecozolu namus. Lēmums pieņemts, izvērtējot piepildījumu, satiksmes drošības riskus un Mārupes pamatskolas sasniedzamību no Vecozolu namu apkārtnes ar kājām un mikromobilitātes līdzekļiem.
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Tuvākās iekāpšanas/izkāpšanas pieturas atrodas Vecozolu ielā:
- “PII “Zeltrīti”” – pie Gaujas un Vecozolu ielu krustojuma;
- “Veczariņu iela” – pie Pētera un Vecozolu ielu krustojuma.
Citos skolēnu autobusu maršrutos satiksme uz Vecozolu namiem saglabāsies.
Lai mazinātu satiksmes ietekmi uz maršruta izpildi, 4. maršruta reisi plkst. 7.25 no Jaunmārupes un plkst. 15.30 no Mārupes pamatskolas turpmāk nekursēs pa Sīpeles ielu, bet izmantos paralēlo Mēmeles ielu.
Jauns 11. skolēnu maršruts (no 7. septembra)
No 7. septembra darba dienās tiks atklāts 11. skolēnu maršruts skolēnu nokļūšanai uz un no interešu izglītības vietām novadā. Tas savienos Mārupes pamatskolu, Mārupes Valsts ģimnāziju, “Delfi” pludmales centru, Jaunmārupes pamatskolu, Mārupes Mūzikas un mākslas skolu, Babītes vidusskolu un Spuņciema sporta halli.
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Virzienā no Mārupes pamatskolas uz Spuņciema sporta halli maršruta numurs būs 11. A, pieci reisi: plkst. 14.30, 16.10, 17.40, 19.35, 21.00. Autobuss kursēs no Mārupes pamatskolas pa Viskalnu ielu – Jelgavas ceļu – Vecozolu ielu – Mārupītes gatvi – Daugavas ielu – Lielo ielu – Kantora ielu līdz Mārupes Valsts ģimnāzijai, tālāk pa Kantora – Silnieku ielu – autoceļiem C-18, C-32, C-19 līdz “Delfi” pludmales centram, tad pa C-19, C-32, C-18 – Silnieku – Kantora – Lielo – Rožu ielu – P132 – Mazcenu aleju līdz Jaunmārupes pamatskolai un Mārupes Mūzikas un mākslas skolai, pēc tam pa Mazcenu aleju – A5 – Rīgas – Jūrmalas ielu līdz Babītes vidusskolai, un tālāk pa Rīgas – A10 – Spuņciema – Mazo Spuņciema ielu līdz Spuņciema sporta hallei.
Pretējā virzienā, no Spuņciema sporta halles uz Mārupes pamatskolu, maršruta numurs būs 11. B, pieci reisi: plkst. 14.30, 16.15, 17.45, 19.40, 21.05. Autobuss brauks no Spuņciema sporta halles pa Mazo Spuņciema ielu – A10 – Rīgas ielu līdz Babītes vidusskolai, tālāk pa Rīgas – A5 – Mazcenu aleju līdz Jaunmārupes pamatskolai un Mārupes Mūzikas un mākslas skolai, pēc tam pa Mazcenu aleju – P132 – Rožu – Lielo – Kantora – Silnieku ielu – C-18, C-32, C-19 līdz “Delfi” pludmales centram, no tā pa C-19, C-32, C-18 – Silnieku – Kantora ielu līdz Mārupes Valsts ģimnāzijai, un turpinās pa Kantora – Lielo – Daugavas – Mārupītes gatvi – Vecozolu – Pakalniņu – Viskalnu ielu līdz Mārupes pamatskolai.
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Svarīgi vecākiem! Ņemot vērā, ka 11. maršruta pēdējie reisi atsevišķās pieturās pienāk pēc plkst. 22.00, aicinām vecākus vai pilnvarotas personas sagaidīt bērnus pieturās. Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu bērniem līdz 16 gadu vecumam no plkst. 22.00 līdz 6.00 aizliegts atrasties publiskā vietā bez pieaugušo klātbūtnes.
Informācija par aktuālajām skolēnu autobusu maršrutu izmaiņām un kustības sarakstiem pieejama mājaslapas sadaļā Skolēnu autobusu maršruti: