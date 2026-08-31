Ārste ceļ trauksmi par situāciju Jēkabpils reģionālajā slimnīcā. "Kāpēc cilvēkiem reģionā jāriskē ar savu dzīvību Veselības ministrijas dēļ?"
Jēkabpils reģionālās slimnīcas galvenā ārste Ilze Bikova cēlusi trauksmi par Veselības ministrijas grozījumiem, kam jāstājas spēkā nākošgad.
"Būs gari," stāstījumu iesāk Bikova "Dvēseles kliedziens tukšumā. Veselības aprūpes sistēmas apogeja. Vai varbūt genocīds pret konkrētu slimnīcu. Ārstu nav. Rezidentus nedod. Tagad nākamais pārbaudījums."
"Tātad šodien esmu feja - dežūrēju Neatliekamās palīdzības nodaļā. Darbs rit secīgi - vienu pacientu izrakstām vai nosūtām uz nodaļu, otrs klāt. Viss mierīgi un šķietamā nesteidzībā. Līdz saņemam zvanu no NMP brigādes: "Pacients 64 gadi. Pēc reanimācijas. Gaidiet"! Visi momentā aktivizējas- katrs zina savu funkciju un atbildību."
"Nekavējoties sazvanīts reanimatologs. Ierodoties pacientam, reanimācijas palāta pilnā gatavībā- aparāti ieslēgti, gulta nopozicionēta. Darbinieki strādā kā ieeļļots mehānisms - visi spieto ap bezsamaņā esošo pacientu- sanitārs komandē- 'viens, divi, trīs- ceļam!' Divi māsu palīgi pievieno pacientam sirdsdarbības monitorēšanas elektrodus, asinsspiediena mērīšanas manžeti un pulsa oksimetru, izģērbj pacientu, saliek viņa mantas marķētā maisā, sagatavo un pasniedz māsai nepieciešamos materiālus."
"Māsa liek intravenozo katetru, paņem analīzes, ievada medikamentus, veic EKG un urīnpūšļa kateterizāciju. Ārsta palīgs asistē reanimatologam intubācijā un mākslīgās plaušu ventilācijas nodrošināšanā. Paralēli reģistrators veic pacienta reģistrēšanu. 20 minūšu laikā pacientam tiek veiktas visas nepieciešamās manipulācijas, lai viņu stacionētu Intensīvās terapijas nodaļā. Komanda uzelpo. Ir cerība."
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
"BET... No nākamā gada Ministru kabineta noteikumos Nr.555 paredzētie grozījumi nosaka, ka Jēkabpils reģionālā slimnīca Neatliekamās palīdzības un uzņemšanas nodaļā būs 1 māsa vai ārsta palīgs un 1 māsu palīgs," norāda ārste.
"Cik ātri un efektīvi varēs risināt augstāk aprakstīto situāciju divu cilvēku komanda kopā ar reanimatologu? Kāpēc cilvēkiem reģionā jāriskē ar savu dzīvību Veselības ministrijas "Excel" tabulu dēļ?" vaicā Bikova.
Viņas teiktais rezonējis ar daudziem cilvēkiem. "Jēkabpils slimnīca turamies! Vai tiešām nāk tie laiki,kad dzemdības pieņems pirtiņā un jāārstējas ar zālītēm. Jo mūsu valdībai pavisam nerūp mūsu valsts medicīnas attīstība. Jēkabpils slmnīca ir stratēģiski svarīgā vietā no visām pusēm. Kas notiek?" vaicā Evija. "Paldies, ka runājat par šo skaļi. Cerams, ka tiem, kam vajadzētu, sadzirdēs," pauž Gunta.
Bet Elīna norāda, ka "šeit vēl pieminēts ideālais scenārijs, kad ir viens smags pacients". "Parasti jau paralēli ir kāds aprūpējams bẽrns vai insults laika logā, kāda trauma vai vienkārši pilna uzņemšana ar citiem smagiem pacientiem, kuri varbūt nav šoka palātā, bet tiek menedžēti paralēli. Ja uz tiem ir viena māsa vai ārsta palīgs, automātiski jāsāk šķirot - kuram pacientam tā māsa pievērsīsies. Pacienti tiek apdraudēti daudzi un vienlaikus, ja tik krasi mainās personāla skaits," uzsver sieviete.
Veselības ministrijas sagatavotie grozījumi nosaka minimālās obligātās prasības, kas valstij ir finansiāli jāsedz konkrēta līmeņa slimnīcu uzņemšanas nodaļām. Tie paredz, ka IV līmeņa slimnīcas uzņemšanā obligātais finansētais minimums postenī ir "viena māsa/ārsta palīgs un viens māsu palīgs", tas nozīmē:
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
- Valsts garantē naudu tikai šim skaitam: Ministrija savos aprēķinos uzskata, ka ar šādu pamata resursu "uz papīra" pietiek nodaļas ikdienas darbības nodrošināšanai.
- Finansējuma samazinājums: Ja līdz šim valsts finansēja lielāku māsu skaitu tieši uzņemšanā, tad jaunie noteikumi šo latiņu nolaiž zemāk.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas