Ar izstādi “Meitenes pa labi, zēni pa kreisi” tiks atklāts jaunā teātra festivāls “Homo Novus”
Piektdien, 4. septembrī, plkst. 17.00 Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā ar Čehijas mākslinieku izrādi “Meitenes pa labi, zēni pa kreisi” tiks atklāts starptautiskais jaunā teātra festivāls “Homo Novus”.
“Meitenes pa labi, zēni pa kreisi” ir teātra izstāde par identitāti, piederību un to, kā mūsu pieredzi veido citu cilvēku vērtējošie skatieni un kritiskie izteikumi. Tā pievēršas bulinga tēmai, ko cilvēki nereti pirmoreiz piedzīvo jau skolas gados sava izskata, fizisko spēju vai identitātes dēļ. Vienlaikus šis mākslas darbs runā arī par drosmi pieņemt sevi, atrast atbalstu, iegūt cieņu un piederības sajūtu.
“Šķita būtiski festivālu sākt tieši ar šo darbu, jo tas ļoti precīzi runā par to, kas šogad ir svarīgs arī visā “Homo Novus” programmā – par spēju ieraudzīt otru cilvēku, nenovērsties no viņa pieredzes un radīt telpu, kurā varam būt kopā arī tad, ja mūsu stāsti ir atšķirīgi. Tas atgādina, ka rūpes ne vienmēr sākas ar aktīvu rīcību – reizēm tieši ieklausīšanās un kopā pavadīts laiks ir pirmais solis ceļā uz izpratni un risinājumu,” saka festivāla “Homo Novus” kuratore Santa Remere.
Teātra izstādē ierastie mērogi apzināti deformēti. Gandrīz sešus metrus augstās lelles attēlo cilvēkus, kuru pieredzes dzirdamas dokumentālos stāstos. Katrai lellei ir vārds, un apmeklētāji aicināti uzkavēties, apsēsties tai līdzās un noklausīties iedzīvotāju sniegtās liecības. Tās stāsta gan par vērtēšanu, pazemojumu un izslēgšanu, gan par pieņemšanu, mīlestību un draudzību. Apmeklētājiem būs iespēja uzrakstīt un atstāt arī pašiem savu pieredzes stāstu.
“Šī sadarbība jēgpilni un emocionāli spēcīgi iekļaujas muzeja darbībā, stiprinot muzeju kā atvērtu telpu sabiedrībai būtiskām sarunām par piederību, pieņemšanu un iekļaušanu. Mums ir svarīgi veidot daudzveidīgu piedāvājumu dažādām mērķgrupām, tajā skaitā jauniešiem, kā arī mērķtiecīgi iet piekļūstamas kultūrvietas ceļu, kur ikvienam justies iederīgam un gaidītam,” atzīst Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Izglītības un pieejamības daļas vadītāja Laura Dravniece
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Izstādes pirmā versija tapusi, Prāgas pilsētas muzejam sadarbojoties ar Prāgas praidu, savukārt Latvijas ekspozīciju veido Starptautiskais jaunā teātra festivāls “Homo Novus”. Latvijā instalāciju papildina vietējie apcelšanas pieredzes stāsti, kas apkopoti sadarbībā ar interneta žurnālu “Satori.lv”.
“Mūsu aicinājumam dalīties ar stāstiem par piedzīvoto izsmiešanu atsaucās vairāk nekā 60 dažāda vecuma cilvēki, stāstot par piedzīvoto vardarbību sava izskata, dzimuma, seksuālās orientācijas un citu apstākļu dēļ. Liela daļa šo stāstu iekļauti teātra izstādē, ļaujot apjaust, cik izplatīta un sāpīga ir šī problēma Latvijas sabiedrībā un cik dziļas pēdas tā atstāj cilvēka dzīvē. Ceru, ka šī izstāde ir arī solis ceļā uz kolektīvu dziedināšanos,” saka “Satori.lv” galvenais redaktors Andrejs Viksna. Izstāde būs apskatāma no 5. līdz 20. septembrim Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, iegādājoties biļeti muzeja apmeklējumam.
Savukārt 5. septembrī mūsdienu kultūras foruma “Baltā nakts” laikā čehu un slovēņu apvienība “Dimanta riteņi” un vietējā “ripotāju” kopiena skvērā aiz Latvijas Nacionālā mākslas muzeja aicina ratiņkrēslu lietotājus, skeiterus un skrituļotājus uz kopīgu ballīti, atgādinot, ka šķietami ļoti atšķirīgām kopienām bieži vien ir vairāk kopīga, nekā sākumā varētu šķist, un ka mēs varam pastāvēt līdzās. Tas būs performatīvs notikums, kurā kopīga svinēšana kļūs par mākslas darbu. Mūzika, kustība, karaoke, performances un negaidītas satikšanās aicinās ikvienu iesaistīties un iepazīt pilsētu no citas perspektīvas.
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Par “Homo Novus”
Starptautiskais jaunā teātra festivāls šogad notiks no 4. līdz 12. septembrim Rīgā un reģionos. Festivāla notikumi būs vērojami Daugavas krastos no Krāslavas līdz Rīgai, teātra namos, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, radošās rūpnīcas “Veldze” kvartālā, Lielajos kapos, ceļu būves uzņēmuma teritorijā, dzīvojamajā treilerī un citviet. Festivāla programma aicinās pievērst uzmanību savstarpējām rūpēm, kopā būšanai un cilvēcīgām attiecībām laikā, kad sabiedrībā arvien biežāk dominē steiga, spriedze un informācijas piesātinājums.
Starptautisko jaunā teātra festivālu “Homo Novus” producē biedrība “Latvijas Jaunā teātra institūts” – nevalstiska organizācija, kas strādā ar laikmetīgo teātri un citām skatuves mākslas formām vietējā un starptautiskā līmenī.