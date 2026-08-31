Rīgas lidostā aicina atbalstīt Nepālā pazudušo latviešu tuviniekus
Pēc postošajiem plūdiem Nepālā un dubļu nogruvuma Tibetā, kuros gājuši bojā un pazuduši simtiem cilvēku, svētdien, 30. augustā, Rīgas lidostā ...
20 Nepālā pazudušo latviešu tuvinieki nodevuši savus DNS paraugus
Valsts policija ziņo, ka šobrīd savus DNS paraugus nodevuši 20 Nepālā pazudušo latviešu tuvinieki.
Likumsargi ziņo, ka vēl piecu bezvēsts pazusušo latviešu tuvinieki to grasās izdarīt pirmdienas laikā. DNS paraugus aicinājušas nodot Nepālas varasiestādes, kuras pēc katastrofas uzgājušas vairākus simtus bojāgājušo, kurus līdz šim nav bijis iespējams identificēt.
Piemēram, 30. augustā tika ziņots, ka Čitvanas rajonā, kas atrodas tālu - lejup pa upju sistēmu - no sākotnēji vissmagāk skartajām teritorijām, krastos izskalotas 259 cilvēku mirstīgās atliekas. Un daudzi bojāgājušie bija tik smagi cietuši, ka vizuāla cilvēku identificēšana vairs nebija iespējama.
Tā kā tālāka bojāgājušo uzglabāšana rada inficēšanās un epidēmijas risku, Čitvanas apgabala atbildīgā iestāde nolēmusi visas mirstīgās atliekas cieņpilni apbedīt, Ārlietu ministriju informējis Latvijas goda konsuls Nepālā.
Nepālas policija norādījusi, ka katra neidentificētā cilvēka apbedīšana tiek rūpīgi dokumentēta. Apbedījuma vietai tiek piešķirts numurs, bet informācijai pievienoti DNS paraugi, pēcnāves izmeklēšanas un autopsijas dati, kā arī jebkura cita informācija, kas nākotnē varētu palīdzēt noskaidrot mirušā identitāti. Svētdien Čitvanā tika apbedīta lielākā daļa no tur atrastajiem neidentificētajiem upuriem, bet darbus paredzēts turpināt.
Nepālā pazudušo Latvijas valstspiederīgo pirmās pakāpes tuvinieki (vecāki un bērni) tiek aicināti brīvprātīgi nodot savus DNS paraugus Latvijas Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldē. To var izdarīt vairākās vietās Latvijā, pirms tam sazinoties ar Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes pārstāvjiem, lai sevi identificētu un vienotos par laiku un vietu. Rīgā un Rīgas reģionā ar policiju par paraugu nodošanu jāvienojas pa tālruni 67208733, Vidzemes reģionā - 64201342, Kurzemes reģionā - 63404585, Zemgales reģionā - 29211621, bet Latgales reģionā - 65403306. Līdzi būs jāņem personu apliecinošs dokuments.
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Latvijas grupa atradās tuvu katastrofas epicentram
Jau ziņots, ka tuvu negadījuma epicentram atradās arī liela Latvijas tūristu grupa. Aizvadītajā dienā tika saņemtas labas ziņas par trim Latvijas iedzīvotājiem, kas atradās Nepālā - viņi plūdu izraisītajā dubļu nogruvumā nav cietuši. Tikmēr 33 latvieši patlaban tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem.
28. augusta sarakstā, ko bija publicējušas Nepālas varasiestādes, bija iekļauti sekojoši latvieši: Svetlana Krinicka, Līga Čarna, Irita Kiršblūma, Vita Eisaka-Jefimova, Sergejs Jefimovs, Vineta Šķērīte, Julija Jakovicka, Sandra Straume, Raimonds Fūrmanis, Agnese Fūrmane, Tatjana Vaļuškina, Regīna Krasnopjorova, Irina Safronova, Lilita Kalniņa, Egija Ķerliņa, Viktorija Darakova, Viktorija Vanaga, Raimonds Kļaviņš, Eleonora Circene, Jelena Timofejeva, Svetlana Okuņa, Julija Lena un Sergejs Zambers, Ārija Lāce, Evita Sarma, Igors Dobrovoļskis, Inga Veisa, Olga Labada, Sofija Dobrovoļska.