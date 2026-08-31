Rīgas ZOO rudais ķengurs ticis pie vārda
Pateicoties iedzīvotāju ieteikumiem, Rīga ZOO rudais ķengurs ticis pie vārda - turpmāk viņu dēvēs par Modri.
Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza rudo ķenguru saimi veido trīs pieaugušas mātītes un divi pusaudžu tēviņi. Ne visiem zoodārza iemītniekiem ir doti vārdi, taču tagad tie piešķirti arī abiem ķenguru brāļiem. Ja Laimoņa vārdu izvēlējās dzīvnieku kopēji, tad Modris to ieguva, izvērtējot iedzīvotāju iesūtītos ieteikumus. No 11. līdz 23. augustam uzņēmuma mājaslapā ikviens varēja pieteikt atbilstošāko vārdu “Latvijas Pasta” krustbērnam. Kopumā saņemts ap 300 pieteikumu.
“Pasts ir dzīvniekiem draudzīgs uzņēmums – vienmēr birojā novērtējam mūsu darbinieku mājdzīvnieku radīto atmosfēras vieglumu, tāpat tos gaidām arī mūsu klātienes klientu apkalpošanas vietās. Modris ir dzīvespriecīgs, mērķtiecīgs un vērīgs ķengurs, kurš, tāpat kā Pasts savā attīstībā, neatlaidīgi dodas uz priekšu. Esam gandarīti par sabiedrības atsaucību vārda izvēlē un aicinām ikkatru zoodārza apmeklētāju novērtēt Modra vārda atbilstību tā raksturam,” pauž VAS “Latvijas Pasts” Mārketinga daļas vadītāja Ruta Pole.
Viņu papildina Rīga ZOO sadarbības projektu vadītāja Liene Nelse-Škute, paužot prieku par “Latvijas Pasta” krustvecāku lomu. "Izvēlētais vārds, sakritības pēc, ir ļoti piemērots šim mazulim – ķengurēns ikdienā ir modrs, zinātkārs un aktīvs. Turklāt “Latvijas Pastam”, mūsuprāt, ķenguri piestāv īpaši labi – gan ķenguru mātītēm, gan pastniekiem ir savas somas, tiesa, katram ar savu īpašo uzdevumu. Priecājamies par šo jauko sadarbību un aicinām arī citus uzņēmumus kļūt par Rīga ZOO dzīvnieku krustvecākiem!” teic Liene Nelse-Škute.
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