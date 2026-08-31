Valmierā un tās apkārtnē notiks NBS mācības
Valmierā un tās apkārtnē 4. septembrī notiks Nacionālo bruņoto spēku (NBS) organizētās visaptverošās valsts aizsardzības mācības “Namejs 2026”.
Mācību laikā tiks izveidots Valmieras novada pašvaldības Krīzes štābs, kas darbosies atbilstoši Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes vingrinājuma norādēm un izspēlēs noteikto mācību scenāriju.
Mācību laikā paredzēta kompleksu problēmsituāciju risināšana Valmierā un tās apkārtnē, vingrinot pašvaldības spēju turpināt nodrošināt pašvaldības kritisko funkciju nepārtrauktību. Kritiskās funkcijas aptver uzdevumus iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai un atbalsta NBS sniegšanai. Tas ļaus praktiski izvērtēt, kā rīkoties situācijās, kad krīzes apstākļos vienlaikus nepieciešams reaģēt uz vairākiem apdraudējumiem, kā pieņemt operatīvus lēmumus, kā sadarboties ar valsts un operatīvajiem dienestiem un nodrošināt nepārtrauktu saziņu ar iedzīvotājiem.
Šādas kopīgas mācības ir būtiska pašvaldības civilās aizsardzības un krīžu pārvaldības sagatavotības daļa. Tās ļauj teorētiski apgūtās zināšanas pārbaudīt praktiskā vidē, identificēt iespējamos trūkumus un pilnveidot rīcības mehānismus.
“Šajās mācībās pārbaudīsim gan pašvaldības spēju nodrošināt kritiski svarīgo funkciju nepārtrauktību, gan iedzīvotāju informēšanu, gan arī savas materiāltehniskās bāzes gatavību. Nesenā vētra Latvijā ļoti labi izgaismoja jomas, pie kurām vēl daudz jāstrādā un kas jāuzlabo. Arī no šīs pieredzes mēs mācāmies, lai jebkuras krīzes situācijā būtu pēc iespējas labāk sagatavoti, lai spētu turpināt pašvaldības darbu, lai savlaicīgi un saprotami informētu iedzīvotājus par notiekošo un nepieciešamo rīcību,” norāda Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.
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Praktiskās mācības ir iespēja ne tikai pārbaudīt pašvaldības un sadarbības institūciju gatavību krīzes situācijām, bet arī stiprināt savstarpējo sadarbību un pilnveidot rīcību gadījumos, kad apdraudējums prasa ātru, koordinētu un vienotu rīcību. Iegūtā pieredze tiks izmantota, lai turpmāk vēl mērķtiecīgāk pilnveidotu pašvaldības gatavību dažādiem apdraudējumiem un nodrošinātu iedzīvotāju drošību.