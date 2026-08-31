Piecstāvu ēkā Jelgavā likvidēts ugunsgrēks - izglābti 10 cilvēki un kaķis
Foto: Ekrānuzņēmums
Ugunsgrēkā Jelgavā izglābti desmit cilvēki.
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Piecstāvu ēkā Jelgavā likvidēts ugunsgrēks - izglābti 10 cilvēki un kaķis

Ziņu nodaļa

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Kādā piecstāvu ēkā Jelgavā, Satiksmes ielā, svētdien izcēlās ugunsgrēks un no ēkas tika evakuēti 10 cilvēki.

Piecstāvu ēkā Jelgavā likvidēts ugunsgrēks - izglā...

Kā ziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), glābēji izsaukumu uz notikuma vietu saņēma plkst. 14.43, kur piecstāvu dzīvojamās mājas piektajā stāvā dega sadzīves mantas desmit kvadrātmetru platībā.

No ēkas augšējiem stāviem ugunsdzēsēji ar glābšanas masku palīdzību izglāba desmit cilvēkus, vēl 14 cilvēki evakuējās pirms glābēju ierašanās. Tāpat no degošā dzīvokļa ugunsdzēsēji izglāba kaķi. Plkst. 16.20 ugunsdzēsēju darbs notikumā noslēdzās.

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