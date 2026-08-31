Rīgas lidostā aicina atbalstīt Nepālā pazudušo latviešu tuviniekus
Pēc postošajiem plūdiem Nepālā un dubļu nogruvuma Tibetā, kuros gājuši bojā un pazuduši simtiem cilvēku, svētdien, 30. augustā, Rīgas lidostā ...
FOTO: cerībā sagaidīt mājās... Rīgas lidostā pulcējas Nepālā pazudušo Latvijas iedzīvotāju tuvinieki
Pēc postošajiem plūdiem Nepālā un dubļu nogruvuma Tibetā, kuros gājuši bojā un pazuduši simtiem cilvēku, svētdien, 30. augustā, Rīgas lidostā pulcējās vairāki desmiti cilvēku, lai kopīgi paustu atbalstu tiem, kuri joprojām gaida ziņas par saviem tuviniekiem.
Pulcēšanās notika plkst. 17.50 – tieši laikā, kad ceļotāju grupai bija paredzēts atgriezties mājās. Sanākušie vienojās kopīgā atbalsta brīdī, domās esot kopā ar bezvēsts pazudušajiem un viņu tuviniekiem.
Aicinājuma autore iepriekš norādīja, ka īpaši smags šis laiks ir cilvēkiem, kuri nevar sazvanīt savus mīļos, dzirdēt viņu balsi un uzzināt, vai ar viņiem viss ir kārtībā.
"Katram no mums šobrīd ir vajadzīgs atbalsts un stiprs plecs. Bet jo īpaši tiem, kuri gaida savus mīļos un nevar viņus sazvanīt, nevar sadzirdēt viņu balsi, nevar vienkārši pajautāt – vai ar tevi viss ir kārtībā?" bija teikts aicinājumā.
"Sanāksim vienā ciešā aplī un kaut dažas minūtes kopā sūtīsim viņiem spēku, izturību, mīlestību un ticību," pirms pulcēšanās rakstīja tās iniciatore.
Par pasākuma atpazīšanās zīmi bija izvēlēta balta lentīte, ko dalībnieki piesprauda pie apģērba sirds pusē.
Jau ziņots, ka Nepāla piedzīvo vienu no pēdējo gadu smagākajām dabas katastrofām, un bojāgājušo skaits strauji tuvojas tūkstotim. Katastrofas skartajā valstī atrodas arī 39 tūristi no Latvijas. Ārlietu ministrijai joprojām nav informācijas par 33 Latvijas valstspiederīgajiem.
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