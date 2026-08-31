Pirms jaunā mācību gada Anna Panna atgādināja par vienu no vienkāršākajām bērna patstāvības prasmēm - spēju pašam pagatavot sev maltīti
Atzīmējot Rīgas 825. dzimšanas dienu un gaidot jaunā mācību gada sākumu, vakar, 29. augustā, starptautiskajā gaisa pūķu festivālā "Fantadroms" "Rīgas Miesnieka" piknika zonā kopā ar pavārgrāmatu autori un satura veidotāju Annu Pannu tika aicinātas ģimenes pievērst uzmanību šķietami vienkāršai, bet ikdienā būtiskai prasmei – bērna spējai pašam sev pagatavot maltīti. Simboliski Rīgas 825 gadu jubilejai tapa 825 desmaizes, kuras Anna Panna sagatavoja priekš pasākuma apmeklētājiem un kopā ar “Rīgas Miesnieks” komandu dalīja festivāla viesiem.
Tuvojoties 1. septembrim, ģimenēs atgriežas ierastais mācību gada ritms – agrāki rīti, skola, darbs, pulciņi, treniņi un citas ikdienas aktivitātes. Tieši šajā laikā īpaši aktuāls kļūst jautājums, vai bērns, pārnākot mājās no skolas vai dodoties uz pēcpusdienas nodarbībām, prot pats sev pagatavot kaut ko vienkāršu. Prasme pašam parūpēties par savu maltīti ir viena no ikdienas patstāvības iemaņām, kas bērnam var noderēt visu dzīvi.
Tam nav obligāti jābūt sarežģītam siltajam ēdienam. Svarīgākais ir radīt bērnā pārliecību, ka virtuve nav vieta, kurā drīkst darboties tikai pieaugušie, un ka arī no dažām ikdienišķām sastāvdaļām iespējams pašam pagatavot sev maltīti. Nav jāsāk ar sarežģītām receptēm – arī parasta desmaize var būt pirmais solis bērna patstāvībai virtuvē.
To, ka skolēnu ēšanas paradumiem ir vērts pievērst uzmanību, apliecina arī jaunākie publiski pieejamie Latvijas skolēnu veselības paradumu dati. Slimību profilakses un kontroles centra Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījuma 2022./2023. mācību gada aptauja rāda, ka darba dienās katru dienu brokastoja tikai 49,3% aptaujāto 11, 13 un 15 gadus veco skolēnu. Salīdzinājumam – 2002. gadā tādu bija 74,5%. Pētījuma dati liecina, ka regulāri brokasto mazāk nekā puse aptaujāto pusaudžu un kopš 2002. gada šis rādītājs būtiski samazinājies.
Pētījumā uzsvērts arī, ka regulāra brokastošana ir saistīta ar veselīgākiem uztura paradumiem – lielāku augļu un dārzeņu un mazāku saldināto dzērienu patēriņu –, kā arī labākiem sasniegumiem mācībās. Turklāt bērnībā izveidots regulāras brokastošanas paradums mēdz saglabāties arī pieaugušā vecumā.
Pirms jaunā mācību gada Anna Panna atgādināja par vienu no vienkāršākajām bērna patstāvības prasmēm – spēju pašam pagatavot sev maltīti
Anna Panna: svarīgākais ir nebaidīties pašam darboties virtuvē
Četru pavārgrāmatu autore, satura veidotāja un "Mr. Bunny Kitchen" līdzīpašniece Anna Anna Panna, ikdienā ne tikai rada receptes, bet arī mudina vecākus iesaistīt bērnus ēdiena gatavošanā.
"Desmaize bieži tiek nepelnīti noniecināta – it kā tā būtu kaut kas tik pašsaprotams, ko prot ikviens. Taču bērnam tieši šādas vienkāršas lietas var būt sākums patstāvībai virtuvē. Man šķiet ļoti svarīgi, lai bērns nebaidās no virtuves un zina – ja esmu izsalcis, es pats varu sev kaut ko pagatavot. Tam nav jāsākas ar sarežģītām receptēm. Paņem maizi, izvēlies to, kas garšo, pievieno dārzeņus un izveido savu kombināciju. Bērnam tā ir gan praktiska prasme, gan maza patstāvības sajūta – es pats to varu. Sākoties skolai, kad ģimenes ikdiena atkal kļūst daudz straujāka, šādas pavisam vienkāršas prasmes kļūst īpaši noderīgas," saka Anna Panna.
Pasākumam bija izvēlēts simbolisks skaits – 825 desmaizes par godu Rīgas 825. dzimšanas dienai. Tādējādi viena no vienkāršākajām ikdienas maltītēm kļuva arī par daļu no pilsētas dzimšanas dienas svinībām.
"Mēs katru dienu strādājam pie tā, lai uz ģimeņu galda nonāktu kvalitatīvi produkti, taču tikpat svarīgi ir tas, ko cilvēki ar šiem produktiem dara mājās. Pirms 1. septembra daudz runājam par skolas somām, burtnīcām, apģērbu un pulciņiem, taču ir arī pavisam vienkāršas ikdienas prasmes, kas bērnam noderēs visu dzīvi. Viena no tām ir prasme pašam sev pagatavot kaut ko ēdamu. Mūsu doma ir ļoti vienkārša – sāksim ar desmaizi. Ja bērns prot izvēlēties sastāvdaļas un pats pagatavot sev vienkāršu maltīti, tas jau ir mazs solis pretī patstāvībai. Savukārt vecākiem tas ir labs atgādinājums – ļaut bērniem virtuvē ne tikai skatīties, bet arī darīt pašiem. Tas ir patiešām vienkārši – maize jau ir sagriezta, doktordesa arī jau ir šķēlītēs – vajag tos abus savienot un foršas brokastis jau ir gatavas," norāda "Rīgas Miesnieka" Mārketinga un produktu attīstības vadītāja Sindija Prīse.
Uzņēmums uzsver, ka desmaize nav jāuztver kā viena nemainīga recepte – tās sastāvu iespējams pielāgot katra gaumei, papildinot ar svaigiem dārzeņiem un citiem produktiem. Galvenais ir parādīt bērnam pašu principu: vienkāršu maltīti iespējams pagatavot ātri un patstāvīgi.
Arī SPKC ieteikumos par veselīga uztura veicināšanu skolās norādīts uz bērnu iesaistīšanu praktiskās aktivitātēs, tostarp ēdiena gatavošanā, tā palīdzot veidot izpratni par veselīga uztura paradumiem.
825 desmaizes Rīgas 825. dzimšanas dienai
"Rīgas Miesnieka" piknika zona bija daļa no 29. augustā Rīgas pasažieru ostas kuģu piestātnē notikušā starptautiskā gaisa pūķu festivāla "Fantadroms". Festivāls pirmo reizi Rīgā pulcēja gaisa pūķu māksliniekus no vairākām pasaules valstīm, un virs Daugavas visas dienas garumā bija redzamas lielformāta lidojošas skulptūras un sporta pūķu paraugdemonstrējumi.
Festivāla programmā bija iekļautas arī kaitborda sacensības, radošās darbnīcas, mākslinieces Bridžetas Polkas akmeņu balansēšanas performance, ģimenēm paredzētas aktivitātes, piknika zona un vasaras noslēguma ballīte. "Fantadroms" noslēdza Rīgas 825. dzimšanas dienai veltīto svinību mēnesi.
Tieši jubilejas skaitlis deva ideju arī aktivitātei – pagatavot un festivāla apmeklētājiem izdalīt 825 desmaizes, vienlaikus pirms jaunā mācību gada atgādinot: reizēm viena no vērtīgākajām lietām, ko varam iemācīt bērnam, sākas ar pavisam vienkāršu jautājumu – "Vai tu proti pats sev pagatavot desmaizi?"