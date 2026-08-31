Rīgas domes deputāts Deniss Kļukins piedalās Rīgas domes sēdē.
Politika
Šodien 08:38
KNAB sodījis deputātu Denisu Kļukinu, kurš balsoja par savu iecelšanu skolas direktora amatā
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) ar 80 eiro naudas sodu sodījis Rīgas domes deputātu Denisu Kļukinu (LPV), kurš piedalījās balsojumā, kad tika lemts par viņa iecelšanu Rīgas Purvciema vidusskolas direktora amatā.
Kā liecina informācija KNAB mājaslapā, Kļukins piedalījies balsojumā par sevis iecelšanu amatā Rīgas pilsētas pašvaldības iestādē un tādējādi realizējis amata pilnvaras interešu konflikta situācijā.
Kļukins pats norādīja, ka viņš balsojumā esot atturējies, lai izvairītos no interešu konflikta. Taču KNAB ieskatā, viņam vajadzēja nepiedalīties balsojumā, nevis atturēties. Kļukins norādīja, ka uzreiz samaksājis piemēroto sodu.
Jau ziņots, ka Rīgas dome trešdien 20. maija sēdē Rīgas Vecmīlgrāvja vidusskolas direktores amatā iecēla Daci Retigu-Kudelensku, bet Rīgas Purvciema vidusskolas direktora amatā - Denisu Kļukinu.