31. augustā Latgalē gaiss iesils līdz +25 grādiem
Augusta pēdējā dienā gaiss Latvijā iesils no +19 līdz +25 grādiem. Gaidāmas arī vēja brāzmas piejūras reģionos.
Mākoņi daļēji klās debesis. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš, dienas pirmajā pusē Kurzemē un Vidzemē ar brāzmām līdz 13 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs no +19 grādiem vietām piekrastē līdz +25 grādiem Latgalē.
Rīgā pirmdien nav gaidāmi nokrišņi, palaikam spīdēs saule un vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidrietumiem. Gaiss iesils līdz +23 grādiem. Laikapstākļus ietekmē zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1007 hektopaskāliem Kurzemes ziemeļos līdz 1013 hektopaskāliem Latgales dienvidaustrumos.
Maksimālā gaisa temperatūra svētdien atbilstoši LVĢMC informācijai bija no +20,6 grādiem Alūksnē līdz +24,4 grādiem Bauskā. Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 30. augustā bija +45 grādi Sicīlijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz pirmdienu -1 grāds Islandē.
Rīta pusē valsts austrumos līst
Pirmdien plkst. 5.00 gaisa temperatūra valstī bija no +14,4 grādiem Dagdā līdz +18,7 grādiem Liepājas ostā. Debesis daļēji mākoņainas, vietām - galvenokārt valsts austrumu novados - īslaicīgi līst. Lielākais nokrišņu daudzums pēdējā diennaktī LVĢMC novērojumu tīklā reģistrēts Liepājā un Saldū - attiecīgi 13 un 10 milimetri.
Pūš lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, piekrastē ar brāzmām līdz 14 metriem sekundē. Gaisa kvalitāte laba. Rīgā agrā rītā maz mākoņu, pūš dienvidu vējš ar ātrumu pieci metri sekundē, gaisa temperatūra +16 grādi.