Mamikins: Latvijas vēstniecībā mani var izšķīdināt sērskābē. VIDEO
Tuvojoties Saeimas vēlēšanām, uz Krieviju aizbēgušais propagandista maizē pārgājušais kādreizējais žurnālists un Eiropas Parlamenta deputāts Andrejs Mamikins skaidrojis, kādēļ pats tajās nebalsos, jo baidās par savu dzīvību.
Mamikins pavēstīja, ka, būdams Latvijas pilsonis, Saeimas vēlēšanās tomēr nepiedalīsies un savus atbalstītājus aicina nebalsot ne par vienu sarakstu. “Visi ir necienīgi,” viņš pavēstīja. Vienlaikus viņš pavīpsnāja, ka Latvija savu valsti saņēmusi, tikai pateicoties Krievijas “dāvanai”.
Krievijas propagandas raidījumu biežais viesis skaidroja, kādēļ pats vēlēšanās nepiedalīsies, jo nobalsot var tikai Latvijas vēstniecības ēkā Čapligina ielā Maskavā, taču baidās ne tikai par savu drošību, bet arī dzīvību. “Esmu praktiski pārliecināts, ka mani tur arestēs. Labākajā gadījumā ieliks diplomātiskās automašīnas bagāžas nodalījumā un atvedīs uz Rīgu, kur ietupinās Centrālcietumā. Sliktākajā gadījumā sagriezīs mazos gabaliņos un izšķīdinās sērskābē, kā Irānā notika ar žurnālistu Hašogi Saūda Arābijas vēstniecībā.” "Es šiem nacistiem absolūti neticu," paziņoja Mamikins.
Eksžurnālists šeit alojies, jo ar Saūda Arābijas režīma kritiķi Džamalu Hašogi šādi izrēķinājās nevis Irānā, bet Turcijā, kur viņu nožņaudza un līķi sadalīja speciāli atlidojušie saūdiešu aģenti 2018. gada 2. oktobrī Stambulas konsulātā, kā uzskata, pēc kroņprinča Mohameda bin Salmana rīkojuma. 59 gadus vecais Hašogi bija iegājis konsulātā, lai nokārtotu dokumentus pirms plānotajām kāzām ar Turcijas pilsoni Hatisu Čengizu.
Tiesa, šomēnes Mamikins bija pavēstījis, ka esot gatavs atgriezties Latvijā un izciest pelnīto sodu, ja valsts, kuru viņš savulaik pārstāvēja Eiropas Parlamentā, izpildīs viņa prasības. Toreiz par bažām no izšķīdināšanas skābē runas nebija.
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"Draugi, esmu gatavs ierasties Latvijā. Gaidiet mani uz robežas. Bet ir viens noteikums. Es padošos un esmu gatavs sēdēt Rīgas Centrālcietumā, ja Latvijas Republikas parlaments pieņems likumu par nulles variantu pilsonības iegūšanai. Lai visi nepilsoņi bez jebkādiem eksāmeniem un pārbaudēm saņemtu Latvijas Republikas pilsonību. Taču tas nav viss," turpināja Mamikins. Viņš arī pieprasīja atjaunot visus nojauktos padomju okupekļus un nekavējoties piešķirt krievu valodai otrās valsts valodas statusu.
Jāpiebilst,, ka 2014. gadā Mamikins tika ievēlēts par Eiropas Parlamenta deputātu no partijas "Saskaņa" saraksta. Neveiksmīgi kandidēja 13. Saeimas vēlēšanās, kā arī 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās no Latvijas Krievu savienības saraksta. 2021. gadā Mamikins sāka darbu Valsts darba inspekcijā kā stratēģiskās komunikācijas vadītājs, tomēr pārbaudes laikā darbs tika uzteikts.
Pēc Krievijas 2022. gada invāzijas Ukrainai Mamikins aizbēga uz Krieviju un Kremļa propagandas medijiem paziņoja, ka tā darījis, lai viņa "dēliem nav jāpiedalās geju parādēs". Krievijā viņš mēdz piedalīties propagandas raidījumos, attaisnojot gan iebrukumu Ukrainā, gan aicinot uz triecieniem arī Baltijas valstīm. 2023. gada 29. septembrī Latvijas Valsts drošības dienests uzsāka kriminālprocesu pret Mamikinu par Krievijas veikto noziegumu Ukrainā iespējamu slavināšanu un attaisnošanu saskaņā ar Krimināllikuma 74.1 pantu par genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru un kara nozieguma attaisnošanu, izvērtējot Mamikina izteikumus vairāku Kremlim lojālu Krievijas televīzijas kanālu raidījumos, kā arī sociālās tīklošanās vietnēs. Krievijas televīzijas kanāla "Rossija 1" 2023. gada 21. septembra raidījumā "Vakars ar Vladimiru Solovjovu" Mamikins pauda, ka Krievija "veic varenu, svētu darbu Ukrainā". Krimināllikumā par šādu noziedzīgu nodarījumu paredzētais bargākais sods ir brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem.
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2024. gada jūnija beigās Ģenerālprokuratūras Starptautiskās sadarbības nodaļa pret Mamikinu izdeva Eiropas apcietinājuma lēmumu. 2025. gada februārī Mamikins uzstājās prokremliskā konferencē "Krievu etnocīds Baltijas valstīs" ar apgalvojumu, ka "valstīm ar pašreizējiem nosaukumiem Latvijas Republika, Igaunijas Republika un Lietuvas Republika nevajadzētu eksistēt". Šā gada sākumā "Kremļa Gebelsa" Vladimira Solovjova šovā Mamikins tiešā tekstā aicināja nogalināt Baltijas valstu iedzīvotājus, "jo viņu nav žēl". "Man viss patīk. Lai viņi mirst, jānodrošinās ar popkornu un klusiņām jāvēro. (..) Kaut arī esmu kristietis, nekādā gadījumā nedrīkst piedot. Ja trenēties ar "Orešņik" bez kaujas galviņas, tikai ar kinētisko triecienu, tad pa Baltijas valstīm. Tāpēc, ka viņu nav žēl."
Russian TV openly calls for a strike on the Baltic states with the “Oreshnik” missile— NEXTA (@nexta_tv) January 22, 2026
“Let them die — they’re not worth pity,” rant unhinged Kremlin propagandists on air. pic.twitter.com/CNssMFgL1A
Ironiski, bet aicinot uzšaut pa Latviju, kuras iedzīvotājus viņam neesot žēl, Mamikins paralēli stāstījis, ka tieši Latvija grasoties uzbrukt Krievijas Pleskavas apgabalam, bet Eiropa jau kāro ar ieročiem rokās “sagrābt Krievijas resursus”.
Mamikins pērn paziņojis Krievijas propagandas ruporam “Carjgrad”, ka aizsardzības rūpniecības straujā aktivizēšanās Eiropā nozīmē tikai vienu: Eiropa gatavojas reālam karam ar Krieviju, lai tai uzbruktu. Būtiska loma Eiropas uzbrukumā esot atvēlēta Latvija, no kurienes ar HIMARS raķetēm šaus pa Pleskavu.
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“Carjgrad” norādīja, ka Eiropā “bezprecedenta tempos” pieaug aizsardzības ražošana, un saskaņā ar laikraksta “Financial Times” datiem aizsardzības uzņēmumu darbība paplašinās trīsreiz ātrāk nekā pirms Krievijas “speciālās militārās operācijas” sākuma Ukrainā 2022. gada 24. februārī. “Formāli tas viss tiek pasniegts kā “aizsardzības stiprināšana”, taču Mamikinu “nepiemānīt” — “Eiropa nav guvusi nekādu vēstures mācību, tā atkal grib doties karagājienā pret Krieviju, un šeit nevar būt divu viedokļu,” viņš paziņojis šim propagandas izdevumam. Vai Eiropa šādi reaģē uz Kremļa diktatora Vladimira Putina atklāto agresiju pret kaimiņiem? Nekā tamlīdzīga, saka Mamikins, tieši Eiropa grasās uzbrukt “miermīlīgajai” Krievijai un agri vai vēlu tā notiks. Ko tad Rietumi grib, kādēļ grasās Krievijai uzbrukt? Un te Mamikins galdā liek gadu desmitiem veco krievu propagandas trumpi: “Mērķis ir viens — Krievijas dabas resursu sagrābšana!” Un pēc šīs loģikas militāras provokācijas ir gandrīz neizbēgamas, tās būs vērstas pret Krievijas rietumu apgabaliem un Baltkrieviju. Kādēļ gan Rietumiem būtu jāsāk pasaules karš, lai sagrābtu resursus, kurus Krievija vairāk nekā centīgi pati cenšas pārdot, Mamikins nepaskaidroja. “Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mēs kļūsim par lieciniekiem militārai provokācijai Pleskavas apgabalā, Smoļenskas apgabalā, Vicebskas apgabalā Baltkrievijas Republikā. Analoģiski tai, ko sarīkoja Ukrainas bruņotie spēki Kurskas apgabalā. Krievijai uz to ir jāsagatavojas,” viņš brīdināja un jau atklāja ienaidnieku plānus. “Lietuva — tas ir galvenokārt Baltkrievija. Igaunija un Latvija — tas ir Pleskavas apgabals un nedaudz Ļeņingradas apgabala. Protams, viņi uz to gatavojas.”