Režisora Kārļa Auškāpa dēlam Miķelim grāmata atkal ļauj sarunāties ar tēti, ko viņs zaudēja, būdams vien 14 gadu vecs
Augustā tika atklāta Margaritas Ziedas grāmata "Dzīvot no tā, kā nav", kas ļauj tuvāk iepazīt režisora un aktiera Kārļa Auškāpa dzīvi, domas un radošo pasauli. Īpaši personiska šī grāmata ir viņa 23 gadus vecajam dēlam Miķelim Auškāpam.
Tēvu viņš zaudēja vien 14 gadu vecumā, tāpēc daudzas tēva domas un dzīves pieredzi Miķelis apjauš pirmo reizi jau kā pieaudzis cilvēks. Grāmatas atvēršanas svētkos pulcējās arī daudzi Latvijā zināmi teātra ļaudis, lai kopīgi atzīmētu Kārļa Auškāpa dzīves un radošā mantojuma saglabāšanu grāmatas lappusēs.
Atklāj grāmatu par Kārli Auškāpu: «Dzīvot no tā, kā nav»
Rīgā, Jaunajā Rīgas teātrī aizvadīti Margaritas Ziedas grāmatas «Dzīvot no tā, kā nav» atvēršanas svētki. Izdevums veltīts aktierim un režisoram ...
“Mans tētis bija labākais, ko varu vēlēties”
Aktieris un režisors Kārlis Auškāps Latvijas kultūras dzīvē palicis kā nozīmīga teātra personība, taču Miķeļa atmiņās viņš vispirms ir tētis. “Mans tētis bija tiešām labākais tētis, ko var iedomāties. Viņš bija ārkārtīgi mīlošs. Es no viņa jutu tik lielu siltumu, tādu mīlestību, kādu varbūt ne visiem bērniem pat izdodas piedzīvot no saviem vecākiem,” par tēvu saka Miķelis.
Viņu attiecībās bijis daudz jautrības. Kārlis pats sevi mēdzis saukt par “palaidņu puiku”. “Viņš bija kā zēns savā sirdī, un mēs abi kopā bijām kā palaidņu puikas. Mēs spēlējām bumbu, sportojām, gājām peldēties, skatījāmies filmas un devāmies uz kino. Mums bija labas, siltas, mīļas attiecības,” atminas Miķelis. Ne mazāk spilgtas ir atmiņas par ģimenes ceļojumiem. Kā stāsta Miķelis, ģimene kopā daudz ceļojusi un tieši ceļojumos tēvs īpaši atvēries.
Dailes teātra gaiteņos kopā ar tēti
Bērnības atmiņas Miķelim cieši saistās arī ar Dailes teātri, kur viņš reizēm devies līdzi tēvam uz darbu. “Man šī ēka ir ar ļoti īpašu auru – tie tumšie gaiteņi, pa kuriem es gāju tētim līdzi, tāds maziņš skraidelējot,” stāsta Miķelis. Viņš atceras sevi mēģinājumu laikā – kamēr tēvs strādājis, mazais Miķelis turpat zīmējis vai spēlējies. Taču viena epizode no bērnības atmiņā palikusi īpaši – kādā no teātra gaiteņiem atradusies tumša krūšutēla figūra, no kuras viņam tolaik bijis bail. “Es biju pavisam mazs, un man bija ļoti bail. Es to atceros ļoti skaidri,” viņš smejas.
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Taču viena no īpašākajām atmiņām saistīta ar teātra kapelu. Miķelis atceras, ka tēvs tajā bieži iegriezies, uz dažām minūtēm klusumā palūdzies, kamēr dēls sēdējis turpat blakus. “Viņš nometās uz ceļiem un varbūt uz pāris minūtēm vienkārši lūdza klusumā. Es pats tur nelūdzos, bet skatījos,” stāsta Miķelis.
Apbrīno paveikto
Miķelis grāmatu vērtē kā izcilu autores veikumu, īpaši izceļot to, ka tajā ļauts runāt Kārlim Auškāpam pašam. “Margarita ielika ļoti lielu darbu, bija jāapkopo liels informācijas apjoms. Es tiešām apbrīnoju, ka viņa to paveica. Manuprāt, grāmata ir izdevusies lieliska,” saka Miķelis. Viņam īpaši nozīmīgi ir tēva dienasgrāmatu ieraksti, kas grāmatas lappusēs ļauj sastapt Kārli Auškāpu ne tikai kā sabiedrībā zināmu režisoru, bet arī kā cilvēku ar savām pārdomām, jautājumiem un skatījumu uz dzīvi. “Šī grāmata ir tik personīga lielā mērā tāpēc, ka tā ļāva manam tētim pašam runāt. Te ir tik daudz no viņa dienasgrāmatas ierakstiem. Man tiešām bija sajūta, ka es kaut kādā mērā sarunājos ar tēti par dažādām lietām un tēmām, par kurām nepaguvu ar viņu vēl runāt,” atzīst Miķelis.
Tēvu viņš zaudēja 14 gadu vecumā – laikā, kad daudzas dzīves tēmas vēl nemaz nebija viņa uzmanības lokā. “Es vēl nebiju tajā sapratnes līmenī. Daudz ko mēs tiešām nepārrunājām, jo es vēl par to visu neinteresējos. Man pašam bija ļoti interesanti dzirdēt, ko mans tētis saka par daudzām tēmām, kas tagad arī man ir aktuālas, bet toreiz nebija.”
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Savu ceļu vēl tikai meklē
Miķelis šobrīd atrodas dzīves posmā, kad vēl meklē savu īsto ceļu. Viņš studējis politoloģiju, kā arī jurisprudenci, taču šobrīd sapratis, ka neviens no šiem virzieniem, visticamāk, nebūs viņa galīgais aicinājums. “Saprotu, ka tas laikam īsti nav mans. Bet bija labi, ka pēdējos četrus gadus biju šajā virzienā, lai sevi labāk iepazītu. Es nenožēloju, ka tur gāju,” saka Miķelis.
Par to, ko viņš darīs nākotnē, jaunais vīrietis pagaidām runā piesardzīgi. Viņš jūt, ka darbs, visticamāk, būs saistīts ar cilvēkiem un radošumu. “Es ticu, ka mana nākotne būs piepildīta ar dvēselisku darbu. Mans darbs droši vien būs saistīts ar cilvēkiem, un es runāšu cilvēku priekšā. Izmantošu šo dāvanu, kas noteikti nāk arī no mana tēta,” atklāj Miķelis.