Joprojām nav ziņu par 33 pazudušajiem Latvijas valstspiederīgajiem, bojā gājušo skaits plūdos Himalajos pārsniedz 800
Apstiprinātais bojāgājušo skaits katastrofālajos plūdos un dubļu nogruvumos Himalajos Nepālā un Ķīnas Tibetas reģionā pārsniedzis 800, svētdien pavēstīja varasiestādes. Tikmēr Ārlietu ministrija apstiprināja, ka joprojām nav informācijas par 33 Latvijas valstspiederīgajiem.
Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta direktore Edīte Medne par situāciju saistībā ar Latvijas 🇱🇻 valstspiederīgajiem Nepālā 🇳🇵 pic.twitter.com/UzkEdFKbyS— Ārlietu ministrija 🇱🇻 | #atbalstuUkrainu 🇺🇦 (@Arlietas) August 30, 2026
Latvijas Ārlietu ministrija pavēstīja, ka Valsts policija sākusi ņemt DNS paraugus no pazudušo personu tuviniekiem, lai tādējādi atvieglotu iespējamās identifikācijas procesu, un tuvinieki katru dienu saņem jaunāko informāciju.
Nepālas Tūrisma departaments ir papildinājis sarakstu ar personām, kuras uzskatāmas par bezvēsts pazudušām. Šobrīd tajā ir iekļauti visi 33 Latvijas valstspiederīgie, par kuriem tuvinieki ziņojuši Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam. Vienai personai ir norādīti kļūdaini dati, par kuru Latvijas goda konsulam ir nosūtīta informācija.
29. augustā tika saņemta informācija no vēstniecības Ķīnā par vēl vienu Latvijas ceļotāju, kura ir drošībā. Šī persona bija ceļojusi 80 cilvēku grupā no 19 valstīm. Līdz ar to šobrīd ir informācija par trīs LV valstpiederīgajiem, kas Nepālā nav cietuši plūdu izraisītajā dubļu nogruvumā.
Diemžēl nav informācijas par kādu izglābto Latvijas valstspiederīgo, atzina Ārlietu ministrija. Latvijas goda konsuls Nepālā turpina aktīvu komunikāciju ar vietējām iestādēm, kā arī sniedz aktuālo informāciju Konsulārā departamenta dežurantam.
Plūdu sekas Nepālā
Divas dienas pēc postošajiem plūdiem Nepālā turpinās izdzīvojušo meklēšana.
Ienākusi informācija, ka bojāgājušie nonāk arī Indijas upēs un arī tur tiks ņemti DNS paraugi. Latvijas vēstniecības Indijā ir saziņā ar šīs valsts iestādēm, lai skaidrotu, kura iestāde Indijā apkopos informāciju par pazudušajiem cilvēkiem līdzīgi kā Nepālas Tūrisma departaments.
Informācija ceļotāju tuviniekiem
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Latvijas goda konsuls Nepālā informē, ka no plūdu skartajā reģionā atrastajiem bojāgājušajiem identificēti ir tikai daži. Pārējie atrodas pagaidu uzglabāšanas vietās un slimnīcās.
Daudzu bojāgājušo identifikācija vairs nav iespējama mirstīgo atlieku stāvokļa dēļ, savukārt to tālāka uzglabāšana rada inficēšanās/epidēmijas risku. Tādēļ Čitvanas apgabala atbildīgā iestāde ir nolēmusi mirstīgās atliekas cieņpilni apbedīt. Pirms apbedīšanas no katra ķermeņa tiks paņemti DNS paraugi un reģistrēti.
Lai nepieciešamības gadījumā varētu ātrāk veikt Latvijas valstspiederīgo identificēšanu, Nepālā pazudušo Latvijas valstspiederīgo pirmās pakāpes tuvinieki (vecāki un bērni) tiek aicināti brīvprātīgi nodot savus DNS paraugus Latvijas Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldē.
No 2026. gada 30. augusta DNS paraugus varēs nodot vairākās vietās Latvijā, pirms tam sazinoties ar Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes pārstāvjiem, lai sevi identificētu un vienotos par laiku un vietu.
Tālruņi saziņai ar Valsts policiju par paraugu nodošanu:
Rīga un Rīgas reģions: 67208733
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Vidzemes reģions: 64201342
Kurzemes reģions: 63404585
Zemgales reģions: 29211621
Latgales reģions: 65403306
Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.
Kur var saņemt palīdzību
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Emocionālu atbalstu varat saņemt, sazinoties ar krīžu centru “Skalbes” diennakts režīmā pa tālruņiem: 67222922, 27722292 vai 116006.
Praktisku un materiālu atbalstu ir gatava sniegt biedrība “Palīdzēsim viens otram”. Kontaktinformācija: Edijs, tālrunis: 25750076 vai e-pasts edijs.pipars@gmail.com, Signija, tālrunis 20001277, vai Kristaps, tālrunis 29661068.
Ārlietu ministrijas Konsulārais dienests ir pieejams saziņai diennakts režīmā pa tālruni: +371 26337711 vai e-pastu: palidziba@mfa.gov.lv.
Aģentūra LETA vēsta, ka katastrofā, kas izraisījās trešdienas rītā, Nepālā dzīvību zaudējuši 788 cilvēki, bet 2502 tiek uzskatīti par pazudušiem, svētdien pavēstīja Nepālas policija. Tibetas reģionā Ķīnā dzīvību zaudējuši 16 cilvēki, bet 546 pazuduši, vēsta raidsabiedrība CCTV. Kopumā par bezvēsts pazudušiem tiek uzskatīti 3048 cilvēki.
Upuru meklēšanas un glābšanas operācijas turpinās. No upēm, kas Indijā ieplūst no Nepālas, izcelti septiņi līķi, kas, domājams, ir plūdu upuri, pavēstīja Indijas amatpersonas.