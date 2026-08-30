Tukumā pie dzelzceļa stacijas veidos sabiedriskā transporta savienojuma punktu. Izmaksas - 4 miljoni eiro
Tukuma novada pašvaldība veidos sabiedriskā transporta savienojuma punktu pie dzelzceļa stacijas "Tukums I", kura izmaksas sasniegs 4 miljonus eiro, kas pamatā tiks iegūti no Eiropas fondu līdzekļiem. Projekta mērķis ir izveidot sabiedriskā transporta savienojuma punktu pie dzelzceļa stacijas, vienlaikus kopējā mobilitātē veicinot mikromobilitāti.
Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzbūvēta infrastruktūra sabiedriskā transporta savienojuma punktam, kur pasažieriem būs iespēja pārsēsties starp dažādiem transporta veidiem - privāto transportu, autobusu, vilcienu un velosipēdu. Tādējādi pašvaldība vēlas veicināt iedzīvotāju pārvietošanās paradumu maiņu, mazinot privāto transportlīdzekļu izmantošanu, rezultātā samazinot transporta negatīvo ietekmi uz vidi un padarot pievilcīgāku un ērtāku pārvietošanos ar sabiedrisko transportu.
Projekta gaitā plānota Dzelzceļa, Pasta un Jelgavas ielu krustojuma pārbūve, lai risinātu satiksmes organizācijas un drošības problemātiku teritorijā pie dzelzceļa stacijas "Tukums I". Pārbūves rezultātā tiks nodrošināta drošāka satiksmes organizācija un skaidri nodalītas transportlīdzekļu un gājēju kustības zonas. Tiks uzlabota satiksmes vides pārskatāmība un uztveramība, par prioritāti izvirzot mazaizsargāto satiksmes dalībnieku drošību.
Projekta īstenošanas rezultātā plānota dzelzceļa stacijas un autoostas funkciju apvienošana vienā ēkā - dzelzceļa stacijā -, pielāgojot nepieciešamo teritorijas infrastruktūru un labiekārtojumu, lai optimāli savienotu sabiedrisko transportu vienotā un ērtā sistēmā, nodrošinot projekta mērķa grupas vajadzības.
Paredzēta jaunu autobusu platformu izbūve tuvāk dzelzceļa stacijai "Tukums I". Tāpat paredzēta jaunu autostāvvietu un apgaismojuma izbūve abās dzelzceļa sliežu pusēs. Stāvvietās tiks paredzētas vietas cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī zonas taksometriem.
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Projektā paredzēta arī esošo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūve, kā arī lietus kanalizācijas tīklu pārbūve. Tiks izbūvēts veloceļš un gājēju celiņš, kā arī gājēju pārejas un nepieciešamā apgaismojuma infrastruktūra. Lai nodrošinātu drošību jaunizbūvētajā infrastruktūrā, tiks uzstādītas videonovērošanas kameras.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas 4 miljoni eiro, no kurām 84,99% būs Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 3 399 600 eiro apmērā, bet 15,01% - pašvaldības finansējums 600 400 eiro apmērā.
Projektu plānots īstenot līdz 2029. gada beigām.