"Ja cilvēks izskatās Latvijai neraksturīgi - ziņojiet!": Valsts robežsardze vēršas pie sabiedrības
Cīnoties pret nelegālo imigrantu plūsmu, Valsts robežsardze vēršas pie sabiedrības ar aicinājumu ziņot par personām, kuru izskats krasi atšķiras no tā, kas raksturīgs Latvijas iedzīvotājiem.
Valsts robežsardze aicina iedzīvotājus, konstatējot personas vai personu grupas, kas nav raksturīgas Latvijas Republikas etniskajai un nacionālajai piederībai (ārējais izskats liecina, ka personas var būt trešo valstu pilsoņi), nekavējoties informēt Valsts robežsardzes vai Valsts policijas amatpersonas.
Lai nodrošinātu Latvijas austrumu robežas drošību, 11. augustā sākās operācija “Vilkatis”, kas ir mērķēta un koordinēta Latvijas reakcija uz hibrīdo apdraudējumu - instrumentalizētu nelegālo migrāciju no Baltkrievijas puses. Tās mērķis ir būtiski samazināt nelegālās robežas šķērsošanas gadījumu skaitu Latvijas austrumu daļā un nepieļaut šādus gadījumus nākotnē. Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) skaidrojis, ka operācijas nosaukumam nav īpašas nozīmes. Premjers norādīja, ka ikvienai operācijai ir nepieciešams nosaukums un šis esot latvisks.
Šogad izdevies nepieļaut jau vairāk nekā 10,2 tūkstošu nelegālo migrantu iekļūšanu Latvijā no Baltkrievijas, salīdzinot ar 12 tūkstošiem pērn. Valdība līdz šī gada beigām pagarinājusi pastiprinātās robežapsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Tas noteikts Baltkrievijas radītās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ. Pastiprinātās kontroles režīms noteikts Ludzā un Ludzas novada pagastos, Krāslavā un novada pagastos, Augšdaugavas novadā, Daugavpilī un Rēzeknes novada Kaunatas pagastā.