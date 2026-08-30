Vērmanes dārzā sīki "karatisti" atspārda meitenes. Ratnieks sola rīcību. VIDEO
Svētdien Vērmanes dārzā Rīgas centrā pamanīti krievu valodā runājoši sīki huligāni, kas uzbrūk meitenēm.
"Vērmanes dārzā siro krievu sīkie "bokseri" un trenējas uz meitenēm. Visiem viens dreskods: skūti pakauši, LONSDALE džemperīši. Nebūs grūti viņus noķert," mikroblogošanas vietnē "X" vēsta video publicējušais autors.
Uz video reaģējis Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (NA), pavēstot, ka Rīgas pašvaldības policija rīkojas kopā ar Valsts policiju, lai šos kriminālos elementus sauktu pie atbildības.
🚔 Informēju, ka @RigasPP šobrīd strādā roku rokā ar @Valsts_policija, lai sauktu vainīgos pie atbildības. https://t.co/xNQY35FtFE— Edvards Ratnieks (@EdvardsRatnieks) August 30, 2026
Aģentūra LETA vēsta, ka šajā nedēļas nogalē sociālajos tīkos nonākuši vairāki video, kuros redzamas krieviski runājošas pusaudžu bandas, kas Rīgas centra parkos uzbrukušas un ar rokām un kājām dauza vienaudžus. Viens no video uzņemts pie kanāla netālu no Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas. Tajā redzams ap desmit pusaudžu bars (gan zēni, gan meitenes), daļa no kuriem uzklupusi trim cilvēkiem, bet citi to vēro. Cietušie tiek nogāzti zemē un spārdīti ar kājām. Otrs video tapis Vērmanes dārza stūrī, netālu no Tieslietu ministrijas. Arī tajā redzams ap desmit pusaudžu bars un tiek uzbrukts vienai meitenei. No video redzamā galvenais uzbrucējs ir pusauga skūtgalvis, kurš, piepalīdzot vēl vienam pusaudzim, sit ar rokām un spārda meiteni, bet pārējie bara dalībnieki tikai noraugās vai filmē notiekošo.
Abi video filmēti vēl salīdzinoši gaišā diennakts laikā. Cilvēki, kas tos pārpublicējuši sociālajos tīklos ar aicinājumu Valsts un Rīgas pašvaldības policijām iesaistīties, atzīmē, ka pusaudži paši tos izvietojuši sociālajos tīklos, turklāt šādi video esot vairāki. Valsts policija, atbildot cilvēku sašutumam, pauž, ka ir informēti par šiem gadījumiem un "likumsargi veic nepieciešamās procedūras, lai skaidrotu personu identitātes".