Nākamnedēļ laikapstākļi arvien vairāk liks sajust rudens tuvošanos
Septembra pirmajā nedēļā Latvijā daudzviet gaidāms lietus un pakāpeniski kļūs vēsāks, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Šajās brīvdienās Latvijai pietuvojās ciklons, daudzviet tika novērots lietus. Tuvākajās dienās atmosfēras spiediens saglabāsies zems, tāpēc, sākoties septembrim, dienas būs lielākoties lietainas. Arī maksimālā gaisa temperatūra pakāpeniski pazemināsies, arvien vairāk liekot sajust rudens tuvošanos.
Pirmdien debesis būs mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies. Naktī uz pirmdienu daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus, dažviet iespējams arī pērkona negaiss, bet dienā vietām būs vien neliels lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, piekrastē brāzmās sasniedzot ātrumu 15 metri sekundē (m/s).
Pirmdien maksimālā gaisa temperatūra būs +19, +23 grādi, bet austrumu rajonos iesils līdz +25 grādiem.
Otrdien un trešdien arī vien brīžiem uzspīdēs saule un daudzviet gaidāms lietus. Zinību dienā pēcpusdienas stundās vietām gaidāmas stipras lietusgāzes un pērkona negaiss.
Arī naktī uz trešdienu vietām vēl iespējams būs dzirdami pērkona dārdi. Trešdien vējš pieņemsies spēkā un pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, dienā tas piekrastē kļūs brāzmains. Naktīs minimālā gaisa temperatūra būs +12, +16 grādi, bet dienās gaiss iesils līdz +17, +22 grādiem.
Darba nedēļas beigās Latvijas teritoriju turpinās šķērsot nokrišņu zonas un dienās gaiss iesils vidēji līdz +20 grādiem.
Savukārt brīvdienās kļūs vēl par dažiem grādiem vēsāks, lietus gaidāms visā valsts teritorijā, turklāt vējš kļūs brāzmains.