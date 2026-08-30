Kruīza kuģis EXPLORA III Rīgā
Šodien ostā piestājuši divi kruīza kuģi. Viens no tiem ir biežs ostas viesis – nelielā izmēra kuģis Clio, otrs – ...
FOTO: grezno kruīza kuģu parāde Rīgā turpinās - ostā piestājusi iespaidīgā Explora III
Šodien ostā piestājuši divi kruīza kuģi. Viens no tiem ir biežs ostas viesis – nelielā izmēra kuģis Clio, otrs – pavisam svaigs, vien mēnesi un divas dienas jaunā MSC līnijas EXPLORA III.
Tā būvēta Itālijas kuģu būvētavā Dženovā, nodota ekspluatācijā š.g. jūlija vidū. EXPLORA III pārstāv sešu zvaigžņu ultra luxury segmentu un uzskatāma par līdz šim greznāko un modernāko kruīza kuģi, kas šobrīd apmeklējis Rīgas ostu.
Kuģis ir 268 metrus garš un 32 metrus plats, uz Rīgu tas atvedis 809 pasažierus no ASV, Austrālijas, Japānas, Lielbritānijas, Kanādas un citām pasaules valstīm, par viesiem uz kuģa rūpējas 689 apkalpes locekļi.
Rīga EXPLORA III maršrutā iekļauta kuģa astoņu nakšu Ziemeļeiropas kruīza “A Journey through Cultural Riches & Stunning Scenery” jeb “Ceļojums caur kultūras dārgumiem un iespaidīgām ainavām” ietvaros. Šis ir tikai ceturtais jaunā kuģa kruīza ceļojums vispār.
Par godu kuģa pirmajai vizītei Rīgā tā pasažieriem un komandai svētdienas rītā Rīgas ostas pārvalde bija sarūpējusi īpašu muzikālu sveicienu, ko izpildīja Latvijas Universitātes pūtēju orķestris un pūtēju orķestris Cēsis. Tāpat, ievērojot senu jūrniecības tradīciju, uz kuģa notika arī pirmā ienāciena plakešu apmaiņas ceremonija starp kuģa kapteini Serenu Melani un Rīgas ostas pārstāvjiem.
Kuģa kapteine itāliete Serena Melani 2020. gadā iegāja kuģniecības vēsturē kā pirmā sieviete pasaulē, kas kapteines statusā izvedusi jaunu kruīza kuģi no kuģu būvētavas. Serena Melani bijusi arī EXPLORA I un EXPLORA II pirmā kapteine, bet EXPLORA III tapšanai sekojusi jau kopš 2023. gada, kad Nīderlandē piedalījās kuģa modeļa hidrodinamiskajos testos. Raksturojot jauno EXPLORA III, kapteine uzsver kuģa pārdomāto dizainu un līdzsvaru starp inovācijām un jūrniecības tradīcijām. Viņasprāt, mūsdienīga ceļošana pa jūru nozīmē arī atbildīgu attieksmi pret vidi un gudru tehnoloģiju izmantošanu, vienlaikus saglabājot cilvēka pieredzes un profesionāla jūrnieka lēmumu nozīmi.
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EXPLORA III ir 13 klāji, trīs āra baseini, vairāk nekā 60 privātas atpūtas kabīnes, vairāki džakuzi un plaša SPA un labsajūtas zona. Viesiem pieejamas deviņas dažādas ēdināšanas iespējas, savukārt iekštelpu un āra atpūtas zonas veidotas tā, lai kuģis apvienotu luksusa viesnīcas komfortu ar ceļošanu pa jūru.
Vien mēnesi atpakaļ ekspluatācijā nodotā EXPLORA III ir svaigākais Explora Journeys flotes papildinājums, un pirmais kompānijas kuģis, kas savā darbībā izmanto sašķidrināto dabasgāzi jeb LNG. Tā ir videi saudzīgāka alternatīva tradicionālajai kuģu degvielai, kas ļauj būtiski samazināt gaisa piesārņojošo
EXPLORA III ir viens no luksusa jeb nišas kruīzu segmenta kuģiem, kas šajā sezonā Rīgas ostā ir plaši pārstāvēts. Augustā vien Rīgā pirmo reizi viesojas vairāki jaunākās paaudzes luksusa un ekspedīciju kuģi, tostarp Scenic Eclipse II, Seven Seas Grandeur un tagad arī EXPLORA III.
Kuģis Rīgas centrā būs līdz pl.17.30. Tiem, kuri vēlas vērot kuģa iziešanu jūrā – pie moliem tas būs aptuveni pl.18.30.