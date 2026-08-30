Vētra ar nepieredzētu spēku plosa Latviju. 22.08.2026
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Nedēļa tumsā: ir cilvēki, kuriem pēc vētras joprojām nav atjaunota elektrība
Nedēļu pēc 22. augusta spēcīgās vētras bez elektroapgādes vēl ir ap 240 AS "Sadales tīkls" klientu, pavēstīja "Sadales tīkla" ārējās komunikācijas vadītāja Ilze Dimante.
Patlaban elektroapgādes traucējumi novērsti Kurzemē un Vidzemē. Šobrīd lielākie "Sadales tīkla" resursi koncentrēti Jēkabpils, Preiļu, Rēzeknes novados, kur daudzviet gari elektrolīniju atzari meža teritorijās piegādā elektrību vien dažām viensētām, un bojājumi šajās vietās ir īpaši plaši, skaidroja Dimante. Sadarbībā ar pašvaldībām tiek nodrošināti pagaidu elektroapgādes risinājumi.
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Tādējādi svētdienas rītā vētras ietekmē bez elektrības vēl ir ap 240 klientiem - aktīviem patērētājiem. Dimante norādīja, ka darbi turpināsies bez pārtraukuma līdz pilnīgai elektroapgādes atjaunošanai klientiem.
Pēc tam "Sadales tīkls" turpinās elektrolīniju apsekošanu un pārējo vētras radīto infrastruktūras defektu novēršanu.
Salīdzinājumam Dimante minēja, ka Lietuvā bez elektroapgādes svētdien joprojām ap 15 000 klientu.
Jau ziņots, ka sestdien, 22. augustā, un tai sekojušajā naktī Latvijā plosījās pēdējās desmitgadēs stiprākā vasaras vētra, kurā vēja ātrums vietām pārsniedza 30 metrus sekundē. Negaiss izraisīja plašus bojājumus gan sadales, gan pārvades elektrotīklā, kuru rezultātā sākotnēji elektroapgāde bija pārtraukta aptuveni 277 000 klientu Latvijā, bet elektrotīklu pārrāvumiem daudzviet sekoja nepieejami sakari, degvielas uzpildes stacijas un vietām arī veikali.