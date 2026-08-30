Kauguru svētki Jūrmalā 29.08.2026
Sestdien, 29. augustā, Jūrmalā ar plašu un daudzveidīgu programmu izskanēja ikgadējie Kauguru svētki, pulcējot lielu skaitu apmeklētāju un visu dienu ...
FOTO: milzu lelles, "Dagamba" un iespaidīgs gaismas šovs: Jūrmalā ar vērienu nosvinēti Kauguru svētki
Sestdien, 29. augustā, Jūrmalā ar plašu un daudzveidīgu programmu izskanēja ikgadējie Kauguru svētki, pulcējot lielu skaitu apmeklētāju un visu dienu piepildot apkaimi ar dejām, ielu mākslu, kā arī sportiskām un radošām aktivitātēm.
Svētku apmeklētājus visā teritorijā sveica simtiem dejotāju, pārsteidzošas milzu lelles, akrobāti un cirka mākslinieki. Dienas garumā norisinājās ielu spēles, darbojās radošās darbnīcas, kā arī noritēja spraigas 3x3 basketbola sacensības un autoizstāde “Loud Jurmala”. Savukārt svētku tirdziņā apmeklētāji labprāt iegādājās Latvijas amatnieku un mājražotāju radītās preces, sezonālos un ekoloģiskos produktus.
Vakara programmu uz lielās svētku skatuves atklāja Maksims Busels ar grupu. Sanākušos priecēja arī populārais mākslinieks “Daddy was a Milkman” no Lietuvas, uz skatuves kāpa atraktīvā pašmāju grupa “Mazais princis”, kā arī Fiņķis.
Svētkus noslēdza vērienīgs un iespaidīgs multimediāls gaismas šovs kopā ar spilgto muzikālo apvienību “Dagamba”. Mūzikas, gaismas, video un specefektu apvienojums svētku dalībniekiem dāvāja pārsteiguma pārpilnas un pozitīvas emocijas.