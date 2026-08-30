Cilvēki sašutuši: kamēr Nepālā meklē pazudušos latviešus, premjers klusām devies uz Pērnavu
Latvijas sabiedrībā briest neapmierinātība par Ministru prezidenta Andra Kulberga rīcību. Laikā, kad desmitiem mūsu valstspiederīgo ir ierauti traģiskajos dabas katastrofas notikumos Nepālā un viņu ģimenes Latvijā izmisīgi gaida jebkādas ziņas, valdības vadītājs devies uz neformālu tikšanos Igaunijas kūrortpilsētā Pērnavā.
Interesantākais šajā situācijā ir premjera neraksturīgā klusēšana. Ierasti Kulbergs ir aktīvs sociālo tīklu lietotājs, taču par viņa došanos uz Igauniju sabiedrība uzzināja tikai nejaušības pēc, pateicoties Lietuvas premjerministra Mindauga Sinkeviča ierakstam.
Thank you @KristenMichalPM for the warm welcome in Pärnu, Estonia, together with @AndrisKulbergs. The informal meeting of the Baltic Prime Ministers is another opportunity to confirm not only that we share the same vision, but also how much strength comes from acting together.… pic.twitter.com/gJssXGYNhu— Mindaugas Sinkevičius (@mindaugassink) August 28, 2026
Lietuvas valdības vadītājs igauņu kolēģim publiski pateicās par viesmīlību, pieminot arī Latvijas premjeru. "Paldies Kristenam Mihalam par silto uzņemšanu Pērnavā kopā ar Andri Kulbergu. Baltijas valstu premjerministru neformālā tikšanās ir vēl viena iespēja apliecināt ne tikai to, ka mums ir kopīgs redzējums, bet arī to, cik daudz spēka dod kopīga rīcība," rakstīja Sinkēvičs.
Viņš piebilda, ka amatpersonas pārrunājušas atbalstu Ukrainai, infrastruktūras projektus, kā arī ES un NATO ārējās robežas drošību.
Lai gan Baltijas valstu līderu tikšanās un drošības jautājumu apspriešana ir būtiska, iedzīvotājus nokaitinājis tieši notikuma laiks un fons. Neformālā gaisotne, ko cilvēki soctīklos jau paguvuši ironiski nodēvēt par "ballīti", krasi kontrastē ar traģēdiju Nepālā, kur pēc postošiem plūdiem un nogruvumiem pazuduši tūkstošiem cilvēku, un aizvien tiek skaidrots vairāk nekā 40 Latvijas ceļotāju liktenis.