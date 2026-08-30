"Vēl ir cerība atrast mūsu latviešus dzīvus!" Premjers dalās ar jaunāko informāciju par Nepālas traģēdiju
Daļa no aptuveni 43 Latvijas valstspiederīgajiem, kuri atradās dabas katastrofas skartajā Nepālā, pirms postošajiem zemes nogruvumiem, iespējams, paspējuši šķērsot Ķīnas robežu, atsaucoties uz jaunāko informāciju, sociālajā tīklā "Facebook" paziņojis Ministru prezidents Andris Kulbergs.
Kā informē premjers, saņemtas ziņas par kādu cilvēku grupu, kas īsi pirms postošā nogruvuma paguvusi šķērsot robežu ar Ķīnu. Aptuveni 45 minūšu brauciena attālumā no robežas, nelielā kalnu pilsētiņā, patlaban atrodas ārvalstnieku grupa. Tā kā šajā teritorijā šobrīd nav sakaru, Latvijas Ārlietu ministrija (ĀM) ir lūgusi Ķīnas pusi pēc iespējas ātrāk noskaidrot šo cilvēku personības, cerot, ka viņu vidū ir arī Latvijas valstspiederīgie.
Līdztekus ārlietu ministre Baiba Braže ir sazinājusies ar Nepālas ārlietu ministru, lai pārrunātu glābšanas operācijas gaitu un iegūtu informāciju par Latvijas iedzīvotājiem. Situācija notikuma vietā joprojām ir ārkārtīgi sarežģīta, valda haoss un daudzviet nav sakaru.
Pēdējo divu dienu laikā glābējiem Nepālā izdevies izglābt 260 cilvēkus, tostarp daudzus ārvalstniekus. Pēc Kulberga sniegtās informācijas, bojāgājušo skaits lēšams tuvu tūkstotim, bet bezvēsts pazuduši ir vēl divi līdz trīs tūkstoši cilvēku. Plūdi un zemes nogruvumi bijuši tik spēcīgi, ka viss to ceļā aizskalots pat 100 līdz 200 kilometru attālumā.
Paralēli ĀM un glābšanas dienestu darbam tiek vērtēta arī ar braucienu saistītās tūrisma firmas "Yantra" atbildība. Latvijas tūrisma operatoru asociācija informējusi amatpersonas, ka uzņēmums nav asociācijas biedrs un tam nav izsniegta tūrisma operatora vai aģenta licence.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) pašlaik skaidro apstākļus un to, vai uzņēmums bija tiesīgs organizēt šādus grupu braucienus. Vienlaikus ceļotāju tuvinieki norādījuši, ka iepriekš sūdzību par uzņēmuma darbu nav bijis.
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Premjers uzsvēra, ka šobrīd galvenā prioritāte ir atrast cilvēkus, nevis meklēt vainīgos. Valdības vadītājs arī izteica līdzjūtību visiem, kuri šajā katastrofā jau zaudējuši tuviniekus, un apliecināja, ka Latvijas dienesti turpina darīt visu iespējamo informācijas noskaidrošanai.
ĀM aicina tuviniekus un visus, kuru rīcībā varētu būt noderīga informācija par Nepālā esošajiem Latvijas valstspiederīgajiem, zvanīt uz diennakts konsulārās palīdzības tālruni +371 26337711 vai rakstīt uz e-pastu "palidziba@mfa.gov.lv".