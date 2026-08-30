Glābēji ar drona palīdzību Talsu mežos atrod pazudušu cilvēku
Talsu novadā sestdien, 29. augustā, ar drona palīdzību izglābts mežā apmaldījies cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Sestdien pēc plkst. 12 dienā saņemts izsaukums uz Talsu novada Valdgales pagastu, kur mežā bija apmaldījies cilvēks. Glābēji cilvēku atrada, izmantojot bezpilota gaisa kuģi, un izveda ārā no meža. Plkst. 13.56 darbs notikuma vietā noslēdzās.
VUGD atgādina - ja plānots doties uz mežu vai purvu, jāparūpējas par drošību vēl pirms došanās dabā. VUGD aicina ņemt līdzi uzlādētu mobilo tālruni un, ja iespējams, neiet uz mežu vai purvu vienatnē. Lai izvairītos no apmaldīšanās, jācenšas iegaumēt vietu, kur ieiets mežā un kur cilvēks pārvietojies.
Tāpat sestdien plkst. 21.18 saņemts izsaukums uz Talsu ielu Liepājā, kur divstāvu dzīvojamā mājā dega sadzīves mantas 50 kvadrātmetru platībā un pārsegums 20 kvadrātmetru platībā. Plkst. 23.35 ugunsdzēsēju glābēju darbs šajā paaugstinātas bīstamības ugunsgrēkā noslēdzās.
Aizvadītajā diennaktī nav reģistrēti ugunsgrēki, kuros izglābti, cietuši vai bojā gājuši cilvēki.
Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 29. augusta plkst. 6.30 līdz 30. augusta plkst. 6.30, VUGD saņēma 67 izsaukumus - 15 uz ugunsgrēku dzēšanu, 33 uz glābšanas darbiem, bet vēl 19 izsaukumi bija maldinājumi.