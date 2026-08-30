Foto: Valsts policija
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Šodien 09:29
Līdz šim brīdim nav zināma viņa atrašanās vieta - policija meklē pazudušo Arni Bērzu
Valsts policija Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldes Kārtības policijas biroja amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1977. gadā dzimušo Arni Bērzu.
Vīrietis pēdējo reizi redzēts šā gada 29. augustā, un līdz šim brīdim nav zināma viņa atrašanās vieta.
Pazīmes: augums 178 cm, vidējas miesas būves, brūni mati. Bija ģērbies T-kreklā, pelēka veste, džinsu bikses, kājās zaļas krāsas "Crocs" apavi. Vīrietim uz kreisās acs plakstiņa ir rēta.
Valsts policija aicina, aplūkot fotogrāfiju, un atsaukties ikvienu, kurš ziņa viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruni 112 .