Traģēdija Nepālā: pazudušo tuviniekus no šodienas aicina nodot DNS paraugus
Nepālā pazudušo radinieki no šodienas var pieteikties Valsts policijā nodot DNS paraugus potenciālai bojāgājušo identificēšanai, informēja Ārlietu ministrijā (ĀM).
Latvijas goda konsuls Nepālā informējis ĀM, ka no plūdu skartajā reģionā atrastajiem bojāgājušajiem identificēti ir tikai daži, bet pārējie atrodas pagaidu uzglabāšanas vietās un slimnīcās. Atbilstoši Nepālas varas iestāžu sniegtajai informācijai, daudzu bojāgājušo identifikācija vairs neesot iespējama mirstīgo atlieku stāvokļa dēļ, savukārt to tālāka uzglabāšana radot inficēšanās un epidēmijas risku, tādēļ Čitvanas apgabala atbildīgā iestāde nolēmusi visas mirstīgās atliekas cieņpilni apbedīt.
Pirms apbedīšanas no katra ķermeņa tiks paņemti DNS paraugi un reģistrēti, liecina ĀM saņemtā informācija. Lai nepieciešamības gadījumā varētu ātrāk veikt Latvijas valstspiederīgo identificēšanu, Nepālā pazudušo Latvijas valstspiederīgo pirmās pakāpes tuvinieki (vecāki un bērni) tiek aicināti brīvprātīgi nodot savus DNS paraugus Latvijas Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldē.
No šodienas DNS paraugus varēs nodot vairākās vietās Latvijā, pirms tam sazinoties ar Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes pārstāvjiem, lai sevi identificētu un vienotos par laiku un vietu. Rīgā un Rīgas reģionā ar policiju par paraugu nodošanu jāvienojas pa tālruni 67208733, Vidzemes reģionā - 64201342, Kurzemes reģionā - 63404585, Zemgales reģionā - 29211621, bet Latgales reģionā - 65403306. Līdzi būs jāņem personu apliecinošs dokuments.
Tikmēr atsevišķi Nepālā pazudušo tuvinieki aicina šodien plkst. 17.50 pulcēties Rīgas lidostā, lai veltītu labas domas pazudušajiem un atbalstītu viens otru smagā brīdī. Pulcēšanās plānota laikā, kad lielākajai Nepālā pazudušajai grupai no Latvijas bija paredzēts atgriezties Rīgā.
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Nepālas Tūrisma departaments līdz 29. augustam bija publicējis informāciju par 29 Latvijas pilsoņiem, kuri uzskatāmi par bezvēsts pazudušiem pēc nesenās dabas katastrofas, savukārt starp publicētajiem izglābto vārdiem Latvijas valstspiederīgo nav bijis. Tā kā sarakstā ir kļūdas un nav iekļautas visas personas, Latvijas goda konsuls Nepālā ir saziņā ar atbildīgajiem dienestiem, lai panāktu, ka saraksts tiek labots un papildināts.
Pēc Latvijas ārlietu dienesta informācijas, līdz sestdienai nebija informācijas par 33 Latvijas valstspiederīgajiem stihijas skartajā reģionā. Ministrija sarakstu ar šīm 33 personām ir iesnigusi Nepālas Ārlietu ministrijai un tas nosūtīts arī Eiropas Ārējās darbības dienestam un Somijas Ārlietu ministrijai, jo tai ir vēstniecība Nepālā. Arī Latvijas vēstniecība Ķīnā ir iesniegusi sarakstu atbildīgajām institūcijām.
Reģionā turpinās plaši glābšanas darbi, tomēr reģions ir bez telefona sakariem un nav pieejams internets, atzīmē ĀM.
Nepālas glābšanas dienests ir publicējis izglābto vārdus, taču pagaidām starp tiem Latvijas valstspiederīgo nav. Izglābtie tiek pulcēti kaimiņu provincē.
Nepālas policija kopš 28. augusta rīta ir izveidojusi publisku tiešsaistes portālu, lai palīdzētu ģimenēm identificēt neatpazītās personas. Vietnē ir pieejami saraksti ar pazudušajām un atrastajām personām, atzīmē ĀM. Kā pārliecinājās aģentūra LETA, šajā portālā daudz informācijas gan ir vietējā valodā un rakstībā, attēli mēdz būt izplūduši un cilvēki tajos smagi cietuši.
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Tikmēr ĀM ir saņēmusi ziņas par vienu Latvijas pilsoni no citas tūristu grupas, kura ir drošībā Tibetā. Tas nozīmē, ka reģionā vēl var būt arī citi Latvijas valstspiederīgie citās grupās, kā arī individuāli ceļotāji, atzīst ĀM.
Agrāk šonedēļ ĀM vēstīja, ka tās Konsulārā departamenta apkopotajā sarakstā no dažādiem avotiem - gan ģimenēm, gan draugiem - ir ziņas par 39 tūristiem no Latvijas Nepālā. No tiem 34 ir Latvijas valstspiederīgie no divām tūristu grupām.
Kā norāda ĀM, informācijas apkopošanu apgrūtina fakts, ka neviens ceļotājs no tūristu grupām nebija reģistrējies Konsulārajā reģistrā. Konsulārajā reģistrā bija reģistrējies tikai viens individuālais ceļotājs, kurš ir apzināts, un viņš ir drošībā.
Jau vēstīts, ka 26. augustā ledāja sabrukums izraisīja ledus atlūzu plūsmu, kā rezultātā no glaciālā ezera sākās ūdens un dubļu plūdi, Nepālā un Ķīnā izraisot plašus postījumus. Līdz svētdienas rītam bija apzināts, ka dabas katastrofā gājuši bojā vismaz 630 cilvēki, bet bez vēsts pazuduši ap 3000. Tuvu negadījuma epicentram atradās arī liela Latvijas tūristu grupa.