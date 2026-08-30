Foto: Valsts policija
Aizgāja uz darbu un pazuda - policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo Jāni Miezi
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvaldes amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2004. gada dzimušo Jāni Miezi.
Vīrietis šā gada 29. augustā, pēc darba nav ieradies savā dzīvesvietā, un līdz šim brīdim nav zināma viņa atrašanās vieta.
Pazīmes: augums 175 cm, kalsns, īsi griezti gaišiem matiem. Bija ģērbies baltā džemperī ar kapuci uz kura attēlojums zaķa zīmējumu, pelēcīgi melnas ar zaļiem elementiem darba bikses, kājās zilas pludmales čības ar baltu strīpu, līdzi bija arī zila NIKE mugursoma.
Valsts policija aicina, aplūkot fotogrāfiju, un atsaukties ikvienu, kurš ziņa viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruni 112 vai 67085984.