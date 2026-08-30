Svētdien vietām gaidāms īslaicīgs lietus un pērkona negaiss
Foto: LETA
Dažviet Latvijā gaidāms lietus.
Sabiedrība

Svētdien vietām gaidāms īslaicīgs lietus un pērkona negaiss

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Svētdiena Latvijā gaidāma visai silta un daļēji mākoņaina, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Svētdien vietām gaidāms īslaicīgs lietus un pērkon...

Svētdiena būs mākoņaina, tomēr vietām uzspīdēs saule. Vietām gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem, dienvidrietumiem. Gaiss svētdien iesils līdz +18, +23 grādiem.

Arī Rīgā dienā mākoņi palaikam atnesīs lietu, bet brīžiem starp tiem uzspīdēs arī saule. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +20, +22 grādiem.

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