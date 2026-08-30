Dažviet Latvijā gaidāms lietus.
Sabiedrība
Šodien 08:06
Svētdien vietām gaidāms īslaicīgs lietus un pērkona negaiss
Svētdiena Latvijā gaidāma visai silta un daļēji mākoņaina, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Svētdiena būs mākoņaina, tomēr vietām uzspīdēs saule. Vietām gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem, dienvidrietumiem. Gaiss svētdien iesils līdz +18, +23 grādiem.
Arī Rīgā dienā mākoņi palaikam atnesīs lietu, bet brīžiem starp tiem uzspīdēs arī saule. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +20, +22 grādiem.