Ko gardu pagatavot no sviesta pupiņām? Divas vienkāršas receptes 20 minūtēs
Sviesta pupiņas var pagatavot ātri, vienkārši un ļoti gardi. Izmēģini divas receptes – sviesta pupiņas tomātu mērcē vai ar brūninātu sviestu un lazdu riekstiem.
Sviesta pupiņas tomātu mērcē
Ziemā šo recepti var gatavot no saldētām pupiņām.
20 minūtes
2–4 personām
500 g pākšu pupiņu
400 ml konservētu tomātu savā sulā
1 sīpols
2 daiviņas ķiploka
2 ēdk. olīveļļas
1 ēdk. svaiga sakapāta bazilika
1 tējk. cukura
½ tējk. sāls
1. Pākšu pupiņas vāri 10 minūtes, tad nokās un paturi siltumā.
2. Pannā lej olīveļļu, sacep tajā sīki sagrieztu sīpolu un ķiploku. Pievieno konservētos tomātus, cukuru, sāli un baziliku. Vāri 5–8 minūtes, līdz liekais šķidrums iztvaikojis un mērce sabiezējusi.
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3. Tomātu mērci pārlej pupiņām un samaisi. Pasniedz.
Sviesta pupiņas ar sviestu un lazdu riekstiem
Lazdu riekstu vietā var izmantot mandeles vai citus riekstus.
20 minūtes
2–4 personām
500 g pākšu pupiņu
100 g lobītu lazdu riekstu
100 g sviesta
1 rozmarīna zariņš
½ tējk. sāls
1. Pākšu pupiņas vāri 10 minūtes, tad nokās un paturi siltumā. Riekstus rupji sakapā.
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2. Liec pannā sviestu, riekstus un rozmarīnu. Karsē, līdz rieksti un sviests ir gaiši brūni. Pieber sāli un samaisi. Brūnināto sviestu ar riekstiem pārlej pupiņām un samaisi. Pasniedz karstas.