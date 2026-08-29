Sabiedrība
Šodien 20:26
Rīgā automašīnām pazūd spoguļi - iedzīvotāji ceļ trauksmi
Hospitāļu ielas un Brasas apkaimes iedzīvotāju “Facebook” grupā kāds iedzīvotājs vērsis uzmanību uz iespējamu automašīnu apzagšanu Lielo kapu apkārtnē.
Publicētajā foto redzama automašīna, kurai acīmredzami noņemts sānskata spogulis. Ieraksta autors norāda, ka stāvvietā redzamas arī citas automašīnas ar bojājumiem.
“Lielo kapu parkingā diemžēl auto ir palicis bez spoguļiem. Skatos, ka ir arī mašīnas bez riepām un ar atvērtiem logiem,” raksta iedzīvotājs.
Ieraksts izraisījis uzmanību vietējo iedzīvotāju vidū, kuri tiek aicināti būt vērīgiem, novietojot automašīnas šajā apkārtnē.
Pagaidām nav zināms, cik automašīnas varētu būt cietušas un vai par notikušo ir ziņots policijai.