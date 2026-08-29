Rīgā automašīnām pazūd spoguļi – iedzīvotāji ceļ trauksmi
Foto: ekrānuzņēmums no Facebook.com
Sabiedrība

Rīgā automašīnām pazūd spoguļi - iedzīvotāji ceļ trauksmi

Ziņu nodaļa

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Hospitāļu ielas un Brasas apkaimes iedzīvotāju “Facebook” grupā kāds iedzīvotājs vērsis uzmanību uz iespējamu automašīnu apzagšanu Lielo kapu apkārtnē.

Rīgā automašīnām pazūd spoguļi – iedzīvotāji ceļ t...

Publicētajā foto redzama automašīna, kurai acīmredzami noņemts sānskata spogulis. Ieraksta autors norāda, ka stāvvietā redzamas arī citas automašīnas ar bojājumiem.

“Lielo kapu parkingā diemžēl auto ir palicis bez spoguļiem. Skatos, ka ir arī mašīnas bez riepām un ar atvērtiem logiem,” raksta iedzīvotājs.

Ieraksts izraisījis uzmanību vietējo iedzīvotāju vidū, kuri tiek aicināti būt vērīgiem, novietojot automašīnas šajā apkārtnē.

Pagaidām nav zināms, cik automašīnas varētu būt cietušas un vai par notikušo ir ziņots policijai.


 

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