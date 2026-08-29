Rinkēvičs par Nepālā pazudušajiem Latvijas pilsoņiem: “Ļoti gribas cerēt, ka saņemsim labas ziņas”
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs norāda, ka Latvijas diplomātiskais un konsulārais dienests turpina centienus noskaidrot informāciju par Nepālā bezvēsts prombūtnē esošajiem Latvijas pilsoņiem.
“Diemžēl joprojām lielo postījumu un bojāgājušo cilvēku skaita dēļ šis darbs ir ļoti apgrūtināts,” sociālajos tīklos norāda prezidents.
Latvijas ārlietu dienests un Latvijas goda konsuls Nepālā regulāri sazinās ar Nepālas varas iestādēm, Eiropas Savienības diplomātiem un ES valstu vēstniecībām.
Rinkēvičs atzīst, ka pazudušo tuviniekiem un draugiem visbriesmīgākā ir neziņa.
Plūdu sekas Nepālā
Divas dienas pēc postošajiem plūdiem Nepālā turpinās izdzīvojušo meklēšana.
“Saprotu jūsu bažu, skumju, bezspēcības un dažreiz arī dusmu sajūtu. Mēs visi ļoti ceram, ka pēc iespējas ātri izdosies saņemt ziņas par mūsu pazudušajiem cilvēkiem un ļoti gribas cerēt, ka saņemsim pēc iespējas vairāk labu ziņu,” raksta Rinkevičs.
Viņš arī pateicies Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta darbiniekiem, ES valstu kolēģiem un Latvijas goda konsulam Nepālā Karanam Vaidijam par darbu šajā smagajā situācijā.