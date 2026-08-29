Nepālā pazudušo Latvijas ceļotāju tuvinieki aicināti nodot DNS paraugus
Foto: AFP/Scanpix
Latvijas goda konsuls Nepālā informējis, ka no plūdu skartajā reģionā atrastajiem bojāgājušajiem līdz šim identificēti tikai daži cilvēki.
Sabiedrība

Nepālā pazudušo Latvijas ceļotāju tuvinieki aicināti nodot DNS paraugus

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Nepālā pazudušo Latvijas valstspiederīgo pirmās pakāpes tuvinieki – vecāki un bērni – aicināti brīvprātīgi nodot DNS paraugus, lai nepieciešamības gadījumā varētu ātrāk identificēt plūdos bojāgājušos, informē Ārlietu ministrija.

Nepālā pazudušo Latvijas ceļotāju tuvinieki aicinā...

Latvijas goda konsuls Nepālā informējis, ka no plūdu skartajā reģionā atrastajiem bojāgājušajiem līdz šim identificēti tikai daži cilvēki. Pārējie atrodas pagaidu uzglabāšanas vietās un slimnīcās, bet daudzu mirstīgo atlieku stāvokļa dēļ identifikācija vairs nav iespējama.

Izdzīvojušo meklēšana Nepālā.

Plūdu sekas Nepālā

Divas dienas pēc postošajiem plūdiem Nepālā turpinās izdzīvojušo meklēšana.

Tāpēc Čitvanas apgabala atbildīgā iestāde nolēmusi mirstīgās atliekas cieņpilni apbedīt. Pirms apbedīšanas no katra ķermeņa tiks paņemts un reģistrēts DNS paraugs.

No 30. augusta DNS paraugus varēs nodot vairākās vietās Latvijā, iepriekš sazinoties ar Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldi un vienojoties par laiku un vietu.

Rīga un Rīgas reģions: 67208733

Vidzeme: 64201342

Kurzeme: 63404585

Zemgale: 29211621

Latgale: 65403306

Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.

Ārlietu ministrijas Konsulārais dienests pieejams diennakts režīmā pa tālruni +371 26337711 vai e-pastu palidziba@mfa.gov.lv.
 

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