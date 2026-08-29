Nepālā pazudušo Latvijas ceļotāju tuvinieki aicināti nodot DNS paraugus
Nepālā pazudušo Latvijas valstspiederīgo pirmās pakāpes tuvinieki – vecāki un bērni – aicināti brīvprātīgi nodot DNS paraugus, lai nepieciešamības gadījumā varētu ātrāk identificēt plūdos bojāgājušos, informē Ārlietu ministrija.
Latvijas goda konsuls Nepālā informējis, ka no plūdu skartajā reģionā atrastajiem bojāgājušajiem līdz šim identificēti tikai daži cilvēki. Pārējie atrodas pagaidu uzglabāšanas vietās un slimnīcās, bet daudzu mirstīgo atlieku stāvokļa dēļ identifikācija vairs nav iespējama.
Plūdu sekas Nepālā
Divas dienas pēc postošajiem plūdiem Nepālā turpinās izdzīvojušo meklēšana.
Tāpēc Čitvanas apgabala atbildīgā iestāde nolēmusi mirstīgās atliekas cieņpilni apbedīt. Pirms apbedīšanas no katra ķermeņa tiks paņemts un reģistrēts DNS paraugs.
No 30. augusta DNS paraugus varēs nodot vairākās vietās Latvijā, iepriekš sazinoties ar Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldi un vienojoties par laiku un vietu.
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Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.
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