No 1. septembra mainīsies autobusu kustība Jelgavas, Dobeles, Tukuma un Talsu apkārtnē
Reģionālo autobusu maršrutu tīkla daļās "Jelgava, Dobele" un "Talsi, Tukums" no otrdienas, 1. septembra, stāsies spēkā vairākas izmaiņas, informēja Autotransporta direkcijā (ATD).
Izmaiņas Jelgavas un Dobeles maršrutu tīkla daļā paredzētas, ņemot vērā Sabiedriskā transporta padomes sēdē pieņemto lēmumu par maršruta tīkla prognozi 2026. gadam.
Tostarp plašākās izmaiņas paredzētas maršrutā Dobele-Zebrene-Mārti, kur kopumā slēgs piecus reisus un atklās trīs reisus, bet reiss Dobele-Līvi-Bikstu ciems-Zebrene plkst. 15.20 kursēs no pirmdienas līdz piektdienai.
Savukārt maršrutā Dobele-Mazā Meža iela slēgs divus reisus un atklās vienu reisu, bet reiss Dobeles autoosta-Mazā Meža iela-Slimnīca-Dobeles autoosta plkst. 9.15 no pirmdienas līdz piektdienai kursēs no oktobra vidus līdz 31. martam.
Atsevišķas izmaiņas plānotas arī maršrutos Dobele-Zaļenieki, Dobele-Miltiņi, Jelgava-Bukaiši-Dobele, Jelgava-Dobele un Jelgava-Ukri-Dobele.
Savukārt, ņemot vērā Tukuma novada pašvaldības vēstuli saistībā ar skolu tīkla reorganizāciju, no šā gada 1. septembra ieviesīs vairākas izmaiņas arī reģionālo autobusu atiešanas laikos autobusu maršruta tīkla daļā "Talsi, Tukums".
Tostarp maršrutā Kandava-Cēre slēgs kopumā sešus reisus, bet maršrutā Tukums-Sēme atsevišķus vasaras reisus slēgs un atklās reisu, kas plkst. 7.20 izbrauks no Tukuma uz Enguri ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai mācību laikā.
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Tāpat maršrutā Tukums-Engure slēgs divus vasaras reisus un atklās reisu, kas plkst. 8.35 izbrauks no Engures uz Tukumu darba dienās mācību laikā. Atsevišķas izmaiņas pieturu un autobusu atiešanas laikos būs arī maršrutos Kandava-Griepciems-Līgciems-Kandava, Tukums-Zentene un Saldus-Tukums.
Ar izmaiņām plašāk var iepazīties mājaslapā "atd.lv" sadaļā "Kustības saraksti" vai portālā "1188.lv" sadaļā "Satiksme", kā arī autobusu pieturās un autoostās.
ATD ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā.