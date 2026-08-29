Plūdu sekas Nepālā
Divas dienas pēc postošajiem plūdiem Nepālā turpinās izdzīvojušo meklēšana.
Ceturtā diena bez ziņām: Elīna Fūrmane lūdz sabiedrības palīdzību Nepālas plūdos pazudušo tuvinieku meklēšanā
Elīna Fūrmane sociālajos tīklos vērsusies pie sabiedrības ar emocionālu lūgumu palīdzēt noskaidrot viņas brāļa, viņa sievas un citu cilvēku likteni, kuri pēc postošajiem plūdiem pazuduši Ķīnas un Nepālas pierobežā.
“Palīdziet mums atrast mūsējos!” – video saka Fūrmane, norādot, ka ģimenes jau ceturto dienu dzīvo neziņā un par tuviniekiem joprojām nav saņēmušas nekādu informāciju.
Pēc viņas teiktā, pazudušie ir saistīti ar Yantra Group grupu, kas plūdu laikā atradās Ķīnas–Nepālas robežas apvidū. Fūrmane norāda, ka Ķīnas puse publiski nav izpaudusi pazudušo cilvēku vārdus, līdz ar to ģimenēm nav apstiprinātas informācijas ne par viņu atrašanās vietu, ne veselības stāvokli.
“Mēs, ģimenes, dzīvojam neziņā.” Fūrmane aicina Latvijas Ārlietu ministriju un ārlietu ministri darīt visu iespējamo, lai noskaidrotu Latvijas pilsoņu likteni.
Viņa lūdz cilvēkus dalīties ar video, lai tas sasniegtu Latvijas amatpersonas, starptautiskās organizācijas un citus, kuri varētu palīdzēt.
“Šeit katra stunda ir svarīga.”
Pazuduši pēc postošajiem plūdiem
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Ķīnas un Nepālas pierobežas reģionā pēdējās dienās piedzīvoti smagi plūdi un to izraisīti postījumi. Spēcīgas lietusgāzes un strauji pieaugušais ūdens līmenis atsevišķās vietās radījis nopietnus draudus cilvēkiem un infrastruktūrai.
Fūmanes publicētais video aktualizē arī jautājumu par Latvijas pilsoņu likteni, par kuriem ģimenēm pagaidām nav izdevies iegūt apstiprinātu informāciju.
Ģimene turpina cerēt uz ziņām un aicina ikvienu, kuram ir informācija par pazudušajiem cilvēkiem vai viņu atrašanās vietu, palīdzēt to noskaidrot.